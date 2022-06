Viele Wünsche: BR24-Leser hoffen auf einen verbesserten ÖPNV

Zahlreiche Menschen haben sich bei BR24 in dieser Woche gemeldet auf unsere Bitte, ihre Erlebnisse und Beobachtungen aus dem öffentlichen Nahverkehr zu schildern. Von ausführlichen Beschreibungen kurioser Busreiserouten durch die ÖPNV-Wüste bis hin zu verärgerten Kommentaren über verspätete, volle oder ausgefallene Züge – das Thema bewegt die Menschen in Bayern.

Eines der zukunftsträchtigsten Projekte in Bayern ist der autonome Bus in Bad Birnbach, der seit einigen Wochen auch "on demand", also auf Abruf, fährt. Nur wenige Kilometer weiter im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn klagt Herta Bauer-Steger darüber, in Bad Griesbach fahre der örtliche Bäderbus nicht zum Karpfhamer Bahnhof. Somit fehle auch der notwendige Anschluss nach Pocking. Ihr ernüchterter Kommentar: "Das ist ja hier wie vor 40 Jahren!"

Ein Kleinbus auf Bestellung – so könnte die Zukunft ausschauen

Dabei zeigt gerade der autonome Bus im benachbarten Bad Birnbach, wie die Zukunft des ÖPNV auf dem Land aussehen könnte. Die Verkehrsforscherin Barbara Lenz glaubt, dass es wichtiger wird, den Bedarf der Fahrgäste mehr in den Mittelpunkt zu stellen und nicht mehr nur einen mehr oder minder gut getakteten Fahrplan anzubieten. Knackpunkt wird allerdings vorerst die Finanzierung bei Angeboten wie Anrufsammeltaxis oder "On-Demand-Bussen" bleiben.

Wer zahlt was – und wie viel?

Der Streit ums Geld wird die Verkehrspolitik in den kommenden Jahren bestimmen. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) fordert, die Regionalisierungsmittel des Bundes angesichts der Inflation deutlich zu erhöhen. Nicht leisten könne man sich, einen Mindeststandard für das Busangebot festzulegen. So etwas wünscht sich nämlich Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag, damit "es nicht davon abhängt, ob der Landrat das möchte oder nicht. Ein verlässliches Angebot in ganz Bayern, in jedem Winkel in Bayern wäre eine kommunale Pflichtaufgabe".

Nicht alle Wünsche lassen sich erfüllen

Verkehrsminister Bernreiter gibt auch zu bedenken, dass attraktiver Nahverkehr nur dann funktioniert, wenn sich die Bürger auch darauf einlassen:

"Man kommt natürlich dann in einen Gewissenskonflikt, wenn man leere Busse und heiße Luft durch die Gegend fährt und das Angebot nicht wahrgenommen wird." Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter

Vor allem der Wunsch, auch in Randzeiten und am Wochenende mehr Angebote zu haben, wurde in den E-Mails an BR24 immer wieder geäußert: Elisabeth Langhans aus Petting (Lkr. Traunstein) kritisiert, dass man nach 18 Uhr ihren Ort nicht mehr erreichen könne. "Wir würden sehr gerne auf die Öffentlichen umsteigen, aber am Abend nach Konzert, Kino oder Chorprobe müsste man vorzeitig gehen und auf den Zug nach Teisendorf oder Waging hetzen, um dann den Rest mit dem Auto heimzufahren."

Noch sind Einzelkämpfer gefragt

Luca Drechsel aus dem Landkreis Kronach wartet auf den Tag, an dem er seinen Führerschein bekommt. Er ist unzufrieden, wie die Anbindungen an sein Dorf sind: "Es gibt zwar Rufbusse bei uns im Landkreis. Jedoch ist der Bestellprozess kompliziert und meistens bekommt man keinen Bus, wenn man ihn braucht. Planbar ist also nichts." Eine Odyssee wie Homer erlebt immer wieder Ralf Meyer aus Wassertrüdingen, der seit 17 Jahren ohne Auto lebt, wenn er nach Ansbach muss: Schülerbus, Pendlerbus, verschiedene Tarifsysteme, ein Taxi für 70 Euro oder sieben Kilometer zu Fuß – Ralf Meyer könnte Bücher schreiben über ein Leben mit ÖPNV. Die wahren Verkehrsexperten sitzen definitiv auf dem Land.