Viele Wallfahrten für das Jahr 2020 bereits abgesagt.

Zwischen Untermain und Steigerwald und der Rhön und dem Main startet normalerweise die Wallfahrtssaison im Mai. Das diesjährige Wallfahrtsjahr sieht allerdings anders aus, so das Bistum Würzburg. Viele Wallfahrten hätten bereits wegen der Coronakrise abgesagt.

Karlstadter Kreuzbergwallfahrt entfällt

Heute fiel auch die Entscheidung, die Karlstadter Kreuzbergwallfahrt abzusagen. Alljährlich ziehen jedes Jahr Mitte August rund 400 Wallfahrer zum Heiligen Berg der Franken. Dieser Brauch geht in Karlstadt bereits auf das Jahr 1755 zurück. Doch außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, heißt es dazu. Die aktuelle Corona-Pandemie mache auch nicht vor Wallfahrten Halt. "Diese Entscheidung haben wir schweren Herzens treffen müssen", sagt Wolfgang Netrval, Vorsitzender der Kreuzbruderschaft Karlstadt. Aufgrund der aktuellen ungewissen Situation, hat der Vorstand der Kreuzbruderschaft Karlstadt e.V. entschieden, die diesjährige Wallfahrt nicht durchzuführen. "Es wäre unverantwortlich, da neben den vielen Pilgern auch Helfer, Polizei, Feuerwehren, Pfarrgemeinden und viele weitere Organisationen beteiligt sind. Die Wallfahrer ziehen durch viele Ortschaften und machen dort Rast. Auch gegenüber den Quartiergebern sei es nicht zu verantworten, dass sie in der momentanen Situation Wallfahrer aufnehmen sollen. Der Schutz und die Gesundheit von Allen ist uns sehr wichtig", heißt es.

Einzelpilger kommen zum stillen Gebet

Auch in Retzbach, wo die Wallfahrtskirche "Maria im Grünen Tal" Ziel vieler Wallfahrten und Einzelpilger ist, habe der zuständige alle für den Mai geplanten Veranstaltungen abgesagt, falls sie es noch nicht von selbst gemacht hatten, so das Bistum Würzburg. Dies betreffe unter anderem auch die große Krankenwallfahrt am 6. Mai. Denn nach den aktuellen Vorgaben wäre in der relativ großen Wallfahrtskirche maximal für 36 Einzelpersonen oder 72 Ehepaare Platz. In der Wallfahrtskirche Maria Limbach im Landkreis Haßberge sei wegen der laufenden Innenrenovierung heuer ohnehin nicht der übliche Wallfahrtsbetrieb möglich, so das Bistum. Ungebrochen sei allerdings der Strom der Einzelpilger, die in die Wallfahrtskirche nach Limbach kämen um zu beten und dort eine Kerze zu entzünden. Auch in Mariabuchen im Landkreis Main-Spessart seien zahlreiche Wallfahrten aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden. Allerdings würde es insgesamt weniger Besucher geben, da die Wallfahrtskirche von außen renoviert werde.

Käppelefest noch nicht abgesagt

Auch viele Wallfahrten zur Marienkirche auf dem Nikolausberg in Würzburg seien aufgrund der aktuellen Situation abgesagt worden, so das Bistum. Bei dem Käppelefest in Würzburg im September sei das allerdings noch nicht der Fall. In Schmerlenbach im Landkreis Aschaffenburg feiere der dortige Pfarrer in der Coronakrise einmal wöchentlich einen nichtöffentlichen Gottesdienst, heißt es. Zum Beten werde die Wallfahrtskirche dort nach wie vor von vielen regelmäßig genutzt.

