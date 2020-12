Viele Verstöße gegen die Corona-Regeln in Unterfranken

Halten die Menschen Abstand, tragen sie wo es vorgeschrieben ist einen Mund-Nasen-Schutz, und halten sie sich an die abendliche Ausgangssperre? Das hat die Polizei schwerpunktmäßig in Schweinfurt kontrolliert. Acht Stunden lang waren die Beamten dort bis Mitternacht im Einsatz. Aber auch in anderen unterfränkischen Städten fanden zur Einhaltung der Corona-Auflagen im Lockdown Kontrollen statt. Insgesamt wurden 30 Verstöße bei unterfrankenweit 175 Kontrollen registriert.

Bußgelder bis 250 Euro drohen

Bei Missachtung der Corona-Regeln werden Bußgelder von bis zu 250 Euro fällig. Abends nach 21 Uhr sollten aktuell nur noch Personen unterwegs sein, die dafür einen triftigen Grund haben. Wer beispielsweise Spätschicht oder Nachtschicht arbeitet, sollte vom Arbeitgeber einen entsprechenden Bescheid vorzeigen können. Erlaubt sind auch der Weg zum Arzt oder zu einer Apotheke im Notfall, ebenso wie abendliches Gassigehen mit dem Hund. Die Polizei hat angekündigt, nun täglich zu kontrollieren.