Polizei stoppt Corona-Leichtsinn in Regensburg

An den beliebten Jugend-Treffpunkten in Regensburg hat die Polizei zahlreiche Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt. Bereits am Freitagabend kontrollierten die Beamten eine Gruppe von 14 Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren am Grieser Steg, im östlichen Bereich der Jahninsel.

Feiern zum letzten Schultag

Die Jugendlichen saßen gemeinsam auf Decken und feierten den letzten Schultag, ohne sich an Abstandsregeln zu halten. Die Schüler aus Stadt und Landkreis Regensburg wurden gemäß des Infektionsschutz-Gesetzes angezeigt.

Bier-Pong und Grillen ohne Abstand

Ebenso eine rund 20-köpfige Gruppe von Studenten aus dem gesamten Bundesgebiet, die die Polizei am Samstagabend auf dem Dultplatz laut Bericht "beim ausgelassen Bier-Pong-Spielen" antraf. Dabei wird mit Tischtennisbällen in Becher geworfen. Jeder getroffene Becher muss ausgetrunken werden.

Auch drei Männer im Alter zwischen 30 und 35 Jahren, die sich am Grieser Steg zum Grillen getroffen hatten, erwarten Anzeigen - das Grillen ist laut Stadtverordnung dort verboten.

Diskussion über Sperrungen ab 22 Uhr

In Regensburg wird derzeit über eine Sperrung von Partyzonen und ein Betretungsverbot der Jahninsel ab 22 Uhr diskutiert. Auch Anwohner beschweren sich immer wieder über zu viel Lärm und Müll. Dagegen regt sich allerdings Widerstand von Jugendorganisationen.