Viele Unfälle mit Sommerreifen - Wer erwischt wird, muss zahlen

Eis, Schnee und Dunkelheit haben seit dem vergangenen Wochenende für zahlreiche Verkehrsunfälle gesorgt. Ein besonders tragischer Vorfall ereignete sich in der Fränkischen Schweiz, wo ein Autofahrer in der Dämmerung einen Wanderer erfasste. In Selb im Landkreis Wunsiedel wurden bei einem Unfall im Schneetreiben gleich fünf Menschen verletzt, darunter eine Frau lebensbedrohlich. 20 Unfälle auf schneebedeckter Fahrbahn zählte die Polizei am Montag alleine in Hof. Bei Coburg überschlug sich ein Wagen mehrfach und kollidierte mit dem Auto eines Ersthelfers. Und in Kronach fuhr ein Autofahrer eine Frau beim Spazierengehen mit ihrem Hund an.

Zahlreiche Unfälle mit Sommerreifen in Oberfranken

Zahlreiche weitere Unfälle geschahen, weil Autofahrer trotz winterlicher Straßenverhältnisse mit Sommerreifen unterwegs waren. So ist in Münchberg im Landkreis Hof am Montagabend ein 49 Jahre alter Mann mit seinem Auto gegen einen anderen Wagen und in eine Hausfassade gerutscht, nachdem er mit falscher Bereifung und überhöhter Geschwindigkeit die Bodenhaftung verloren hatte. Ebenfalls in der Nacht zu Dienstag kam ein 25-Jähriger mit seinem Wagen in Helmbrechts auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern, prallte gegen ein Verkehrszeichen und ein Werbeschild.

Auch hier sei der Fahrer mit Sommerreifen unterwegs gewesen, heißt es von der Polizei. Ebenso am Sonntagnachmittag in Gräfenberg im Landkreis Forchheim, wo ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf schneebedeckter Fahrbahn in ein anderes Auto rutschte. Oder in Naila im Landkreis Hof, wo ein 44-Jähriger am Samstagabend bei schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in eine Steinmauer fuhr.

21 Unfälle mit falschen Reifen in Oberfranken im letzten Winter

Dass Verkehrsteilnehmer sich nicht an die Winterreifen-Pflicht halten, beobachtet die Polizei jedes Jahr. So habe es im vergangenen Winter alleine in Oberfranken 21 Mal gekracht, weil Autos auf vereisten oder schneebedeckten Fahrbahnen mit Sommerreifen unterwegs gewesen seien. Teilweise seien sogar mehrere Fahrzeuge mit falscher Bereifung in einem Unfall verwickelt gewesen. Sieben Mal seien Personen zu Schaden gekommen, weil Autofahrer die Pflicht zum Reifenwechsel ignoriert hätten.

Wer mit Sommerreifen erwischt wird muss zahlen

Dabei ist das Fahren im Winter mit Sommerreifen alles andere als ein Kavaliersdelikt. Wer erwischt wird, muss 60 Euro Strafe zahlen und bekommt einen Punkt ins Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg eingetragen. Bleibt ein Fahrzeug liegen, wie es falsch bereift ist, sind 80 Euro und ein Punkt fällig. Verursacht ein Fahrer mit Sommerreifen im Winter einen Unfall, kostet das 120 Euro, dazu kommt ebenfalls ein Punkt.