Viele Unfälle bei Schnee in Oberfranken - 200.000 Euro Schaden

Im Laufe des Dienstags haben sich wegen des Wintereinbruchs dutzende Unfälle auf Oberfrankens Straßen ereignet. Wie von den Polizeistationen mitgeteilt wurde, sei meist zu schnelles Fahren der Grund für die Unfälle gewesen, der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf weit mehr als 200.000 Euro. Die Polizei appelliert, die Fahrzeuge mit Winterreifen auszurüsten und die Geschwindigkeit den veränderten Witterungs- und Straßenverhältnissen anzupassen.

Kfz-Meister mit Sommerreifen in Leitplanke gerutscht

Ein 60 Jahre alter Kfz-Meister landete am Dienstagvormittag zwischen Fölschnitz und See im Landkreis Kulmbach auf schneeglatter Fahrbahn im Straßengraben. Sein Auto war noch mit Sommerreifen ausgerüstet. Am Auto und einer Leitplanke entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro, der Mann blieb unverletzt, ihn erwartet ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

Leitplanke schleudert Auto zurück auf Fahrbahn

Bei Münchberg im Landkreis Hof verlor ein 21 Jahre alter Mann die Kontrolle über sein Auto und krachte in die rechte Leiplanke. Von dieser prallte der Wagen zurück auf die Fahrbahn und stieß dort mit dem Pkw eines 63-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden von rund 35.000 Euro.

Auf die Gegenfahrbahn geraten

Ein 25-Jähriger kam bei Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Kleintransporter eines 29-Jährigen zusammen. Beide Fahrer und der Beifahrer im Kleintransporter wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 31.000 Euro.

Kleintransporter touchieren sich

Am Streitberger Berg im Landkreis Forchheim berührten sich zwei Kleintransporter. Ein 27-jähriger Mann fuhr bergab Richtung Streitberg, als er in einer leichten Rechtskurve ins Rutschen kam und mit dem Fahrzeug eines 60 Jahre alten Mannes zusammenstieß. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 13.500 Euro. Die Straße musste für etwa drei Stunden gesperrt werden.

Zu schnell auf schneebedeckter Fahrbahn

Am Mittag kam in Stammbach im Landkreis Hof ein 28 Jahre alter Mann auf schneeglatter Fahrbahn mit seinem Wagen ins Rutschen. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer zu schnell unterwegs. Sein Auto stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 68 Jahre alten Mannes zusammen, es entstand ein Sachschaden von insgesamt 12.500 Euro.

Auto und Gartenzaun durch Pkw beschädigt

Kurz nach Mittag verlor eine 20-Jährige zwischen Sessenreuth und Wirsberg im Landkreis Kulmbach die Kontrolle über ihren Wagen. Auf schneebedeckter Fahrbahn kam sie wegen nicht angepasster Geschwindigkeit zu weit nach rechts und krachte gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Dieser landete durch die Wucht des Aufpralls in einem Gartenzaun. Die 20-Jährige blieb unverletzt, es entstand ein Sachschaden von mindestens 12.000 Euro.

In Baum gerutscht

Im Coburger Stadtteil Scheuerfeld geriet ein 38-Jähriger wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneebedeckter Fahrbahn ins Bankett und stieß mit der rechten Fahrzeugfront gegen einen Baum. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, sein stark beschädigtes Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei mindestens 10.000 Euro.

Schneeglätte sorgte am Nachmittag bei Bad Rodach im Landkreis Coburg dafür, dass eine 24-Jährige mit ihrem Auto bei Schneematsch von der Straße rutschte. Das Fahrzeug kam in einer gegenüberliegenden Böschung an einem Baum zum Stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt, der Sachschaden wird mit mindestens 10.000 Euro beziffert.

90.000 Euro Schaden auf A9 südlich von Pegnitz

Auch auf der Autobahn A9 südlich von Pegnitz im Landkreis Bayreuth kam es infolge des Schneefalls zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Mehrere Fahrzeuge verunfallten, Lastwagen und Autos standen an Steigungen quer, manche kamen auch wegen noch aufgezogener Sommerreifen, andere wegen zu schnellen Fahrens ins Schleudern. In Fahrtrichtung München entstand dadurch ein Stau von etwa 12 Kilometern Länge. Drei Streifenbesatzungen, zwei Räumfahrzeuge der Autobahnmeisterei und das THW brauchten vier Stunden, um liegen gebliebene und verunfallte Fahrzeuge von der Autobahn zu schaffen. Bei acht Verkehrsunfälle n mit zwei Leichtverletzten entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 90.000 Euro.

Auto mit Anhänger ins Schleudern geraten

Im Landkreis Hof wollte am Nachmittag ein 63-Jähriger Mann mit seinem Wagen und Anhänger an der Anschlussstelle Münchberg-Süd auf die A9 in Richtung München auffahren. Wegen des Schnees auf der Fahrbahn geriet er ins Schleudern und wurde erst durch die Schneeverwehungen am Fahrbahnrand gestoppt. Es entstand ein Schaden von 5.000 Euro, durch den Anstoß mit dem eigenen Anhänger beim Schleudern. Da das Fahrzeug den Beschleunigungsstreifen blockierte, musste die Anschlussstelle bis zur Bergung gesperrt werden.

25.000 Euro Schaden an Transporter

Am Abend schließlich verlor ein 28 Jahre alter Mann auf der A9 bei Stammbach im Landkreis Hof die Kontrolle über seinen Transporter. Er war wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern geraten und kam in einer Böschung zum Stehen. Der Mann verletzte sich dabei, am Fahrzeug entstand ein Schaden von gut 25.000 Euro.