Viele tödliche Motorradunfälle in der Oberpfalz

In der Oberpfalz verzeichnet die Polizei in diesem Jahr bereits zwölf tödlich verunglückte Motorradfahrer. Das ist ein Plus von acht Motorradtoten - im Vergleich zum Vorjahr. 2019 gab es nur vier Tote. In der Mehrzahl der Fälle haben die Motorradfahrer den Unfall mitverschuldet, sagt Florian Beck, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz. "Die häufigsten Ursachen bei den Motorradunfällen sind nicht angepasste Geschwindigkeit." Dazu kämen auch noch Fahrfehler oder Fehler beim Überholen.

Biker landen oft im Krankenhaus

Am Uniklinikum Regensburg werden vor allem an den Wochenenden vermehrt Verletzte durch Motorradunfälle behandelt, stellt Volker Alt, Leiter der Unfallchirurgie am Uniklinikum, fest. Allein im August musste er bereits 15 verletzte Motorradfahrer behandeln, die meist mit dem Rettungshubschrauber gebracht wurden.

Meist sind die Verletzungen sehr gravierend, trotz ausreichender Schutzausrüstung. Manchmal sei aber auch viel Unvernunft erkennbar. "Wir haben heutzutage noch Motorradunfälle, wo man nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Wo man ohne Helm, mit Flipflops, in kurzen Hosen, sich auf der Autobahn auf dem Motorrad bewegt", sagt Alt. Dann müsse man sich nicht wundern, wenn es bei entsprechenden Geschwindigkeit zu Stürzen und danach zu wirklich schwersten Verletzungen komme, so der Chirurg.

Polizei verschärft Kontrollen

Die Polizei appelliert daher an die Motorradfahrer, technisch gut ausgerüstet zu sein und umsichtig zu fahren. Zudem werde die Polizei in sogenannten Kontrollaktionen verschärft etwaige Verstöße ahnden.