Viele Städte stellen trotz Corona Maibäume auf

In normalen Jahren ist es in vielen Städten und Dörfern ein Anlass zum Feiern, wenn der Maibaum aufgestellt wird. Doch in diesem Jahr fällt der Brauch unter die Ausgangsbeschränkungen - Feste mit Zuschauern, Biertischen, Blasmusik und Volkstanz sind untersagt.

In Deggendorf steht der Maibaum schon

Ein paar Kommunen stellen aber doch einen Maibaum auf: Zum Beispiel die Stadt Deggendorf, die das schon vor einer Woche um 6 Uhr früh mit Kran und Bauhof erledigt hat, als der Stadtplatz noch menschenleer war. Die Deggendorfer sollen sich über ein kleines Stück Normalität und Tradition freuen, lautete die Begründung. Genau deshalb stellt auch die Stadt Cham einen Maibaum auf - mit Bauhof und einem Kranunternehmen, aber ohne Fest.

In Bad Kötzting sind nie Zuschauer dabei

In Bad Kötzting wird der Baum schon immer aus Sicherheitsgründen ohne Zuschauer und Fest aufgestellt. Dort wären Zuschauer wegen der schweren schmiedeeisernen Ausleger für die Zunftzeichen unerwünscht.

Der Zwieseler Bürgermeister Franz-Xaver Steininger wurde dagegen mit seinen Maibaumplänen vorerst ausgebremst - zum einen durch ein Verbot des Landratsamts Regen, wegen der Ausgangsbeschränkung, und weil laut auch Vereine helfen sollten. Zum anderen hat der Stadtrat wegen der Corona-Pandemie eine Haushaltssperre verhängt. Der Maibaum fällt unter die Rubrik unnötige Ausgaben.

Freyung lässt den alten Baum stehen

Die Stadt Freyung lässt ihren Maibaum einfach ein weiteres Jahr stehen, tauscht nur Spitze und Fahnen aus. Dann muss der Baum, der in Freyung schon seit einem Jahr vor dem Heimatmuseum steht, von einem Zimmerer auf Standfestigkeit überprüft werden. Freyung behält den Maibaum auch sonst immer zwei bis drei Jahre, legt ihn aber sonst jeweils um, um ihn neu geschmückt und mit Fest aufzustellen. Das entfällt heuer.

Die meisten Orte verzichten

Die allermeisten Orte verzichten dagegen heuer auf einen Maibaum. Der Viechtacher Bürgermeister Franz Wittmann sagte zum Beispiel dem BR, dass in seinen Augen ein Maibaumaufstellen ohne Fest, Blasmusik, Trachtler und gemütliches Beisammensein "einfach keinen Spaß macht". Das Aufstellen sei seiner Meinung nach auch dann problematisch, wenn man es mit einem Kran erledigt. In Viechtach zum Beispiel könnten die Zunftzeichen nur von zwei Leuten gemeinsam montiert werden. Die müssten dann aber eng nebeneinander in einen Krankorb steigen, was derzeit nicht geht.