Viele Schüler mit Förderbedarf - SPD will mehr Schulpsychologen

Als Reaktion auf die steigende Zahl von Schülern mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf fordert die Landtags-SPD eine Verdoppelung der Schulpsychologen oder Sozialpädagogen. Nachdem es im Schuljahr 2016/17 in Bayern noch rund 62.769 Schüler mit Beeinträchtigungen beim Hören, Sehen, in der Motorik, beim Lernen, der geistigen Entwicklung, der Sprache und im Verhalten gegeben hatte, waren es im Schuljahr 2018/19 bereits rund 75.536. Das geht aus einer Antwort des Kultusministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor.

SPD: "Weckruf an Staatsregierung"

"Die Zahlen müssen ein Weckruf an die Staatsregierung sein", sagte die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion, Margit Wild. Der enorme Zuwachs an Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und der große Lehrkräftemangel führten besonders an den Grund-, Mittel- und Förderschulen zu ganz schwierigen Situationen.

"Es leiden zuerst die Schwächsten, nämlich die mit besonderen Förderbedarfen. Gleichzeitig bringt es Lehrkräfte an ihre Grenzen, weil sie sich nicht nur um diese Kinder kümmern können, sondern auch alle anderen gut fördern müssen." Margit Wild, SPD

Mehr Schul- und Sonderpädagogen

Um die Lage zu verbessern, müsse es neben einer Verdoppelung bei den Schulpsychologen und Sozialpädagogen auch eine wissenschaftliche Untersuchung zu den Ursachen für die steigenden Zahlen geben, sagte Wild. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) müsse die Inklusion zur Chefsache machen.

Bereits im März hatte der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) mehr Unterstützung für die Inklusionsarbeit gefordert. Trotz steigender Zahlen förderbedürftiger Schüler passiere an den Schulen zu wenig, was Lehrer nachhaltig entlasten würde, so der BLLV damals. Die Aufgaben der Pädagogen seien mit den derzeitigen Personalengpässen nicht zu bewältigen. Der Verband erklärte im März, dass 1.900 zusätzliche Stellen geschaffen werden müssten.