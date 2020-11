Viele Schleuser in niederbayerischen Gefängnissen

In diesem Jahr werden wieder mehr Menschen über die Balkanroute nach Deutschland geschleust. Das macht sich auch in niederbayerischen Gefängnissen bemerkbar: Hier sitzen momentan 32 Schleuser in Untersuchungshaft, das sind so viele wie seit Jahren nicht mehr. Nur 2015 wurden noch mehr Schleuser aufgegriffen. Das teilt ein Sprecher der Bundespolizei Passau auf BR-Anfrage mit.

In diesem Jahr bislang 270 Schleuser festgenommen

Während die Bundespolizisten im Jahr 2016 insgesamt 170 Schleuser festgenommen haben, waren es heuer bereits 270. Sicherlich zeigen die Zahlen auch, dass die Bundespolizei an der Grenze zu Österreich und Tschechien in den vergangenen Jahren Personal aufgestockt hat.

Schleuser nutzen vermehrt kleinere Grenzübergänge

Was sich auch ändert: Die Schleuser nehmen nicht mehr so oft die Hauptroute über die Autobahn nach Passau. Laut Bundespolizei fahren die Schleuser immer öfter kleinere Grenzübergänge in der Region an. Zum Teil warten auch bereits bestellte Abholer mit ihrem Wagen an der grünen Grenze. Sowohl im Raum Simbach am Inn, als auch in Philippsreut und Wegscheid wurden in den vergangenen Wochen Geflüchtete gesehen und Schleuser gestoppt. "Zum Teil kommen die Hinweise aus der Bevölkerung", sagt Pressesprecher Timo Schüller. Die Personen, die zum Teil ungesichert auf Lkw-Ladeflächen über den Balkan nach Deutschland gebracht werden, kommen laut Polizei derzeit hauptsächlich aus Syrien, Afghanistan und dem Irak.