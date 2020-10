Viele Räder standen still: Nahverkehrs-Streik in Schwaben

Gähnende Leere am Königsplatz, dem Verkehrsknotenpunkt der Stadt Augsburg. 120 Busse und 80 Straßenbahnen waren nicht unterwegs, sondern standen in den Depots: So sah es bis heute Mittag in Augsburg aus. Der Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Stadtwerke und der AVG aufgerufen hat, hat den Nahverkehr in der Stadt nahezu zum Erliegen gebracht.

Hohe Streikbeteiligung in Augsburg

Kaum ein Fahrer war heute Früh zum Dienst erschienen, die Streikbeteiligung war hoch. Nur vereinzelt fuhren Busse, und die waren eher mäßig besetzt. An den Haltestellen warteten nur wenige Menschen, die meisten hatten sich auf den Warnstreik eingestellt und waren auf andere Verkehrsmittel umgestiegen. Insbesondere rund um die Schulen in der Innenstadt stauten sich zum Teil die Autos.

Normalisierung bis zum Feierabend

Der Streik dauerte bis 14 Uhr, bis zum Feierabend sollten nach dem Willen der Gewerkschaft die Busse und Straßenbahnen wieder fahren. Bis sich der Betrieb wieder einpendelt, dauert es nach Angaben der Stadtwerke bei den Bussen bis zu eineinhalb, bei den Straßenbahnen bis zu zweieinhalb Stunden. Verdi hatte ihre Mitglieder bei den Stadtwerken Augsburg Verkehrs GmbH und der AVG Augsburger Verkehrs-GmbH zu dem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Ebenso aufgerufen zu einem Solidaritätsstreik waren die Mitglieder bei der asg Augsburger Verkehrs Servicegesellschaft mbH.

Kein Busverkehr in Kaufbeuren

Die Busfahrer der Kaufbeurer Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal beteiligen sich laut Verdi nahezu vollständig am Warnstreik. Wörtlich sagte die Verdi-Sprecherin: "Es streiken alle, die dürfen. 450 Euro-Kräfte dürfen leider noch nicht streiken." Die VG Kirchweihtal hat nach eigenen Angaben 53 Busse im Einsatz. Sie sind in Kaufbeuren und auf den Regionalverkehrslinien von Kaufbeuren bis Mindelheim und Buchloe unterwegs. Der Warnstreik der Busfahrer wird dort noch den gesamten Tag andauern.

Einige Schulbusse in Nördlingen fielen aus

Auch in Nördlingen haben sich am Freitag Beschäftigte des öffentlichen Nahverkehrs am Warnstreik beteiligt. Allerdings haben von den über 20 Busfahrern nur sechs ihre Arbeit niedergelegt. Deshalb sind von 24 Bussen fünf Linien- und Schulbusse ausgefallen. Laut Angaben des Busunternehmens Schwarzer Reisen habe es nach 8 Uhr keine Ausfälle mehr gegeben. Es sei gut gelungen, insbesondere die Grundschulen zu bedienen, bilanziert das Unternehmen.

Die Gewerkschaft Verdi hatte Bus- und Bahnfahrer in Bayern zum Warnstreik am Freitag aufgerufen. Ziel ist, dass ein bundesweiter Rahmentarifvertrag sowie höhere Löhne ausgehandelt werden.