Viele Polizeieinsätze bei Festival in Schwandorf

Mit zu lauter Musik, Verletzungen und Drogen hat ein Festival am Klausensee in Schwandorf die Polizei beschäftigt. Seit Beginn am Donnerstag rückten mehrfach Streifen an, weil die Veranstalter aus Mittelfranken sich laut Polizei nicht um die Auflagen scherten.

Veranstalter angetrunken und unter Drogeneinfluss

Die Techno-Musik war jede Nacht so laut, dass sich Bewohner umliegender Ortschaften bei der Polizei beschwerten. Von Einsicht aber keine Spur, berichtet die Polizei. Die Einsatzkräfte hätten die Veranstalter des "Mahagoni-Festivals" angetrunken und augenscheinlich unter Drogeneinfluss angetroffen.

Die beiden 27- und 28-Jährigen zeigten sich demnach nicht nur völlig uneinsichtig, sondern beschimpften noch die Stadt Schwandorf - sie als Veranstalter seien von ihr "betrogen" worden. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes rannte in der Nacht auf Sonntag sogar vor der Polizei davon und verschwand im Wald.

Wegen Drogenkonsum: Mann stürzt ab, Frau mit LSD-Vergiftung

Drogenkonsum führte mehrfach zu gefährlichen Situationen. In der Nacht auf Freitag stürzte ein 30-Jähriger ersten Ermittlungen zufolge nach dem Konsum von mehreren berauschenden Mitteln aus großer Höhe auf den Kopf. Der Mann aus Nürnberg stürzte von einem Hochstand, der ursprünglich für Ordnungskräfte vorgesehen war, rund zweieinhalb Meter in die Tiefe. Er wurde von Rettungskräften in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Besucher hatten laut Polizei zunehmend ihre Steuerungsfähigkeit verloren und liefen Gefahr, dass sie im See ertrinken. Tatsächlich geriet ein Gast unter Wasser, der sich mit Glück noch selber retten konnte. Von Freitag auf Samstag stellte die Polizei die selben Verstöße wieder fest. Am Samstag in den frühen Morgenstunden musste die Polizei nochmals mit dem Rettungsdienst anrücken, weil eine 29-jährige Frau mit einer LSD-Vergiftung gemeldet worden war. Die Frau aus Mittelfranken war nach dem Konsum der Droge völlig orientierungslos und verwirrt. Sie wurde nach ärztlicher Versorgung in ein Regensburger Fachklinikum eingewiesen.

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

In allen Fällen wurden wegen des Lärms und der Auflagenverstöße Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Organisatoren bezeichnen sich auf der Homepage des "Mahagoni-Festivals" als "eine Hand voll gelangweilter Studenten", die beweisen wollten, dass es nicht mehr als "eine große Strandfläche, Tonnen von Holz und ein paar Verrückte" brauche, um ein Festival zu organisieren. Versammeln würden sich "lokale Schallplattenmatadore, Schaffende und Esoteriker"