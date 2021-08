Viele offene Fragen im Weidener Flutkanal-Prozess

Im Prozess um den Ertrinkungstod eines 22-Jährigen in Weiden in der Oberpfalz sollen vor dem dortigen Landgericht am Mittwoch weitere Plädoyers gehalten werden. Vier Schlussvorträge von Verteidigern stehen noch aus. Staatsanwalt, Nebenklagevertreter sowie einer der Anwälte haben bereits plädiert. Die restlichen Plädoyers waren am vergangenen Freitag vorgesehen, jedoch lieferten sich Richter und Anwälte stattdessen ein stundenlanges Ping-Pong-Spiel aus Beweisanträgen und deren Ablehnung.

Bei den Beweisanträgen geht es unter anderem um die Fragen: Wann hat sich das Handy im Wasser ausgeschaltet, wann wurde es wieder gestartet und wie kamen zwischenzeitlich gespeicherte Bewegungen zustande?

Bewegungsdaten von Polizisten?

Im Laufe der Verhandlung hat ein Polizeibeamter ausgesagt, dass das Smartphone auf der Dienststelle durch das Gebäude getragen wurde. Er sei mit dem Gerät auch in den ersten Stock zu einem Kollegen gegangen, um dort das Handy näher zu untersuchen. Ein Gutachter hat in seinem Abschlussbericht festgestellt, dass die Bewegungsdaten des Ertrunkenen sehr wahrscheinlich erst nach der Bergung des Smartphones entstanden sind. Die Verteidigung der drei Angeklagten sieht das anders und fordert eine unabhängige und intensive IT-Forensik. Die Richterbank hat den Beweisantrag am Freitag stundenlang geprüft und am Ende dennoch abgelehnt.

Handybewegung nach eigentlichem Todeszeitpunkt

Auf dem iPhone XS des Ertrunkenen sind in der "Health"-App Bewegungsdaten aufgezeichnet worden: 152 Schritte, rund 120 Meter und eine Höhendifferenz von gut einem Stockwerk. Gespeichert wurden die Daten am 12. September 2020 zwischen 9.08 Uhr und 9.12 Uhr. Der Todeszeitpunkt ist laut Anklageschrift aber bereits einen Tag früher gegen 22.30 Uhr gewesen. Die Verteidigung glaubt nicht daran, dass die Daten aufgrund eines Wasserschadens erst auf der Polizeidienststelle entstanden sind.

Urteil am 20. August unwahrscheinlich

Die vorgesehenen Schlussvorträge sind am letzten Verhandlungstag nicht mehr gehalten worden. Der Prozess wird heute Vormittag fortgesetzt. Mit einem Urteil am 20. August ist deshalb nicht zu rechnen. Der war als letzter Verhandlungstag angepeilt.

Seit Juni müssen sich zwei junge Männer und eine Frau vor dem Landgericht in Weiden verantworten. Sie sollen im September vergangenen Jahres ihrem 22-jährigen Freund nicht geholfen haben, als dieser betrunken in den Weidener Flutkanal stürzte und ertrank. Das Geschehen sollen die Freunde teilweise mit einer Handykamera aufgezeichnet haben.