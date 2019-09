Viele Lehrstellen in Oberbayern noch unbesetzt

Viele Jugendliche haben diese Woche eine Ausbildung begonnen. Doch fast 9.000 Lehrstellen blieben auch heuer unbesetzt. Und etliche werden vermutlich auch frei bleiben - es gibt einfach zu wenige Bewerber.

Drei Lehrstellen auf einen Bewerber

Diese Rechnung kann nicht aufgehen: Auf knapp 9.000 offene Lehrstellen kommen 3.200 Bewerber. Laut dem Sprecher der Handwerkskammer für München und Oberbayern liegt das zum einen daran, dass auf geburtenstarke mittlerweile geburtenschwache Jahrgänge folgen. Zum anderen entscheiden sich viele Jugendliche lieber für ein Studium.

Kleine Betriebe und Handwerker finden keinen Nachwuchs

Außerdem sei es für kleinere Betriebe mitunter schwierig, Auszubildende anzuwerben. Sie stünden in Konkurrenz zu großen Mittelständlern und DAX-Unternehmen, so der Sprecher. Insgesamt sind aber sowohl die Handwerkskammer als auch die Industrie- und Handelskammer mit der Situation in Oberbayern zufrieden. Technische Handwerksberufe und kaufmännische Ausbildungen kommen gut an. Etwas schwerer dagegen haben es Berufe wie Maurer oder Bäcker.

Eingliederung von Migranten

Unter den Azubis gibt es immer mehr Geflüchtete. Dieses Jahr liegt ihr Anteil bei sechs Prozent. Die Zahl könnte aber in den nächsten Jahren steigen. Denn laut einer IHK Umfrage gibt jeder zweite oberbayerische Betrieb an, dass Geflüchtete für eine Ausbildung geeignet sind - letztes Jahr war es nur jeder dritte.