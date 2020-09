Viele Herbsturlauber im Bayerischen Wald

Im Bayerischen Wald sind trotz Sommerferienende weiterhin mehr Urlauber unterwegs als in früheren Jahren: Die Bayerwald-Stadt Grafenau (Lkr. Freyung-Grafenau) hatte zum Beispiel bis Mitte September zehn Prozent mehr Übernachtungen als letztes Jahr um die Zeit, und rechnet bis Monatsende mit einer weiteren Steigerung.

Herbst könnte Sommerloch ausgleichen

Schon im August hatte die Stadt 16 Prozent Übernachtungsplus: Hier gibt es viele Ferienwohnungen und Ferienhäuser für Urlauber. Die Leiterin der Grafenauer Tourist-Info Karin Friedl glaubt sogar, dass der gute Sommer und jetzt der Herbst - wenn der Trend anhält und das Wetter mitspielt - das tiefe Loch vom Frühjahr ausgleichen könnten. Damals hatten Gastgeber und Gastronomen im Rahmen der Corona-Maßnahmen fast drei Monate zu.

Nicht alle sind optimistisch: Gute Nachfrage nützt nicht allen

Aber nicht alle sind so optimistisch. Etliche Hotels können wegen der Abstandsregeln im Frühstücksraum oder Restaurant gar nicht 100 Prozent ihrer Zimmer belegen. Die gute Nachfrage nutzt ihnen also nur teilweise was.

Auch der Tourismusverband Ostbayern (TVO) gibt sich nur vorsichtig optimistisch: Man sei froh, wenn man "mit einem blauen Auge" aus dem Coronajahr herauskommt, hieß es vom Verband. Es gebe außerdem Regionen, wo es nicht so gut laufe, im Bäderdreieck zum Beispiel oder in den ostbayerischen Städten, so der TVO. Die meisten Urlauber wollten in ländliche Regionen und in die Natur.