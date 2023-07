Viele Hektar: Fränkische Felder fangen Feuer

Der Norden Bayerns ist oftmals besonders stark von Trockenheit betroffen. 2022 erlebten Teile Frankens den trockensten Sommer seit 80 Jahren. Wie schon damals erleben Frankens Landwirte auch 2023 nun Brände auf ihren Feldern.

Im unterfränkischen Dimbach, einem Ortsteil von Volkach im Landkreis Kitzingen, fing am Montagnachmittag laut Polizei eine Fläche von 20 bis 30 Hektar Feuer. Mehrere Feuerwehren brachten den Brand schließlich in den Griff, was jedoch laut Polizei von starken Winden erschwert wurde. Aussagen zur Brandursache oder Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Feldbrände auch in Mittelfranken

Schon zuvor brannten im Landkreis Fürth 1.000 Quadratmeter Feld zwischen Seubersdorf und Kirchfarrnbach. Ausgelöst wurde das Feuer offenbar durch einen Mähdrescher, der in Brand geriet. Das Feuer drohte zunächst auch auf einen Wald überzugreifen, die Feuerwehr konnte das jedoch verhindern. Der Schaden dürfte laut Polizei bei mehr als 350.000 Euro liegen.

Bereits am Sonntag waren in Obernzenn im Landkreis Ansbach rund sechs Hektar Getreide abgebrannt. Auch dort war offenbar ein Mähdrescher im Spiel. Laut Polizei hat vermutlich ein Stein in dem Gerät einen Funken erzeugt und damit den Brand verursacht.