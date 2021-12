Eisregen: Viele Glätteunfälle in Niederbayern und der Oberpfalz

Auch auf der A93 zwischen Wiesau und Mitterteich-Süd in Richtung Hof kam es gegen 19.45 Uhr wegen Glätte zu zwei Unfällen – hier waren nach Polizeiangaben zwölf Fahrzeuge in das Unfallgeschehen verwickelt. Drei Menschen wurden den Beamten zufolge leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die A93 war am frühen Freitagmorgen in Richtung Hof noch teilweise gesperrt und ein Gutachter vor Ort.

Linienbus rutscht in geparkte Autos

Daneben waren in der Oberpfalz die Stadt und der Landkreis Regensburg mit 38 Unfällen schwerpunktmäßig betroffen, heißt es aus der Polizei-Einsatzzentrale. Im Südosten Regensburgs rutschte beispielsweise ein Linienbus von der Straße. Drei Fahrgäste wurden leicht verletzt, neun geparkte Autos beschädigt.

Mehr als 30 Unfälle in Niederbayern

In Niederbayern gab es wegen Glätte am Donnerstagabend (Stand: 23 Uhr) mehr als 30 Unfälle – verteilt auf den ganzen Regierungsbezirk. Das teilte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern mit. In den meisten Fällen sei es nur zu Sachschäden gekommen. Auf der A92 Richtung München zwischen Plattling und Wallersdorf meldeten die Beamten mehrere Auffahrunfälle. Auch die sind nach ersten Angaben der Polizei glimpflich ausgegangen.

Gehwege teilweise auch spiegelglatt

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Donnerstag für weite Teile Niederbayerns und der Oberpfalz wegen gefrierenden Regens oder Sprühregens eine Warnung vor Glatteis herausgegeben. In Regensburg zum Beispiel konnten auch Fußgänger auf den Gehwegen am Abend nur sehr langsam einen Fuß vor den anderen setzen.