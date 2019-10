Viele Fischarten in Bayern stark bedroht

Immer wieder untersuchen verschiedene Landesanstalten und Wissenschaftler den Bestand der Fische im Freistaat. Das Resultat: Die Situation hat sich in den letzten Jahren nicht zum Positiven gewendet. Eine große Bedrohung für die Fischwelt in Bayern sind unter anderem Faktoren wie die Verschlechterung frei fließender Gewässer, Insektizide die die Nahrung der Tiere vernichten sowie zu warme Flüsse und Seen.

Gebietsfremde Fischarten nehmen zu – einheimische sterben aus

Den Freistaat durchziehen Flüsse und Bäche auf einer Länge von 100.000 Kilometern - zusätzlich gibt es noch 200 natürliche und künstlich angelegte Seen. Präzise ist die derzeitige Anzahl der Fischarten nicht zu benennen. Das liegt zum einen daran, dass sich immer neue, gebietsfremde Arten bei uns ansiedeln und heimische verdrängen. In unseren heimischen Gewässern sind derzeit noch 70 Fischarten zu finden.

Viele Arten sind in Bayern bedroht

Doch die Rote Liste der ausgestorbenen oder stark gefährdeten Fischarten in Bayern ist lang - 57 Prozent der heimischen Fischarten stehen auf der Liste. Ein möglicher Grund: Nur noch in 32 Prozent der untersuchten Gebiete können sich die Tiere ausreichend fortpflanzen. Das geht aus dem Fischzustandsbericht der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft aus dem Jahr 2018 hervor.

Der Bericht stellt fest, dass die Artenzusammensetzung in 87 Prozent der untersuchten Gewässerstrecken gestört ist. Insgesamt sind danach die Fischbestände weiterhin auf sehr niedrigem Niveau.

Zu warm, zu schmutzig, zu viele Feinde

Waren es früher die Wasserverschmutzung und Eingriffe in die Natur, so ist in den letzten Jahren vor allem die Erwärmung der Flüsse hinzugekommen, die starke Auswirkungen auf unser Ökosystem und damit auch auf die Gewässer haben.

Ein weiterer Faktor ist der Anstieg vor allem von Kormoranen, die täglich tonnenweise Fisch aus den Gewässern und Flüssen verschlingen. Es fehlt oft an geeigneten Lebensräumen für die Tiere und für ihre Fortpflanzung: Verschlammung und Versandung durch Wasserkraftwerke nehmen zu.

Auch die Einleitung von Kühlwasser ist ein größer werdendes Problem. "Experimente haben gezeigt, dass wärmeres und saureres Wasser die Fähigkeit der Fische stört, Nahrung zu finden und ihre symbiotische Beziehungen zu anderen Lebewesen verhindert", teilte der WWF Deutschland mit. Dazu kommt unser Freizeitverhalten auf den Gewässern, dass die Fische ebenfalls aus dem Gleichgewicht bringt.

Fremde Arten nehmen erschreckend zu

Die Schwarzmeer-Grundel hat sich in den letzten Jahren stark ausgebreitet. Sie wurde über die Schifffahrtswege wie die "Donau-Schiene" (Donau, Rhein-Main-Donau-Kanal, Rhein) aus dem Schwarzmeer-Raum in die bayerischen Gewässern gebracht. Angeheftet an Schiffsrümpfe oder im Ballastwasser hat die Schwarzmundgrundel Mitteleuropa erobert. Sie fressen alles - was wiederum die kleinen heimischen Fische bedroht.

Durch die europaweiten Anstrengungen, die Gewässer rein und für Fische durchgängig zu halten, kam es zur Situation, dass sich die Grundel wohlfühlte und sich fleißig vermehrte. Sie sind Laichräuber und die vermehren sich in Massen. Einheimische Fische wurden dadurch verjagt oder aufgefressen.

Auf der Roten Liste gefährdeter Fisch in Bayern

Ausgestorben sind in bayerischen Flüssen der Stör, das Flussneunauge, der Maifisch oder der Atlantische Lachs. Bis 1950 war er im Einzugsgebiet des Main noch zu finden. Der Lachs zog als Wanderfisch, teils aus Grönland kommend, zu Hunderttausenden den Rhein hinauf, um an seine Laichplätze zu gelangen.

Doch der Flussverbau, die Verschlechterung der Wasserqualität und der Bau von Kraftwerken brachte den Lachsaufstieg zum Erliegen. Auch im Freistaat wurden Lebensräume von Süßwasserfischen zerstört und führten dazu, dass der Perlfisch, das Bachneunauge, der Sichling und viele weitere Arten vom Aussterben bedroht oder stark gefährdet sind.

Projekte für die Rettung der Fische in Bayern

Auch der Huchen steht auf der Roten Liste der gefährdeten Fische in Bayern. Die Fischer betreiben einen hohen Aufwand, um den Raubfisch wieder bei uns heimisch zu machen. Vor allem im Bereich von Kelheim und Ingolstadt ist das gut gelungen. Aber auch in der Landeshauptstadt und am Lech wurden neue Laichplätze geschaffen.

In München wurde eine FFH-Habitat-Richtlinie (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie) für den Huchen herausgegeben und damit sein hoher Schutzstatus ausgerufen. Die Bestände erholen sich hier langsam. Er wird sogar in einzelnen Gebieten wieder gefischt, denn vor Ort darf sein Bestand nicht zu groß werden, da er wiederum die Äsche verdrängt.

Für die Äsche wurde in Bayern ebenfalls ein Hilfsprogramm ins Leben gerufen, da es vor allem in den 1990er-Jahren zu einem enormen Einbruch der Bestände unter anderem in der Ammer, Loisach, Iller, Isar und der Mangfall gekommen war. Auch der Bitterling, ein kleiner Karpfenfisch, wurde in der Glonn eingesetzt.

Ein spezielles Wanderfischprogramm der Internationalen Kommission soll den Lachs bis 2020 wieder bis nach Basel schwimmen lassen. An Zuflüssen des Rheins wurden dafür bereits Lachszuchtanlagen gebaut.