Viele Bürgerentscheide in Bayern am Europawahl-Sonntag

In mehreren bayerischen Regierungsbezirken gibt es an diesem Sonntag Bürgerentscheide. Die Abstimmungen am Sonntag parallel zur Europawahl abzuhalten ist praktisch und kostengünstig. So machen viele Städte und Gemeinden davon Gebrauch und lassen über ihre Streitfragen abstimmen.

Kongresshaus-Abriss und Hotelneubau in Oberbayern

Gleich fünf Bürgerentscheide gibt es in Oberbayern: Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen entscheiden die Bürger der gleichnamigen Marktgemeinde über die Zukunft des Kongresshauses – Sanierung oder Abriss und Neubau ist die Frage. Und im nahen Farchant wird erneut über einen Hotelneubau abgestimmt. Zwei Bürgerentscheide gibt es auch im Landkreis Landsberg am Lech: In Unterdießen geht es um ein neues Baugebiet, in Finning um den Neubau eines Discounters. Und in Oberschleißheim entscheiden die Bürger über einen Tunnel unter einem Bahnübergang.

Stadtpark und Grundschulstandort in der Oberpfalz

In der Oberpfalz gibt es einen Bürgerentscheid zur künftigen Gestaltung des Neumarkter Stadtparks und einen weiteren zu der Frage, ob in Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf ein zweiter Grundschulstandort entstehen soll.

Klärschlammverbrennnung und Rindermastanlage

In Straubing in Niederbayern entscheiden die Bürger über eine Klärschlamm-Verbrennungsanlage – sie soll auch Energie liefern. Im oberfränkischen Himmelkron im Landkreis Kulmbach können die Bürger über ein neues Gewerbegebiet abstimmen. Ob eine Mastanlage für 480 Rinder gebaut werden soll, darüber können die Bürger von Weisendorf im mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstadt abstimmen.

Hautptamtlich oder ehrenamtlich ist die Frage in Unterfranken

In Euerdorf im Landkreis Bad Kissingen in Unterfranken dürfen die Bürger entscheiden, ob das Bürgermeisteramt künftig ehrenamtlich geführt werden soll.