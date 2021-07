Viele Beschäftigte haben Gastgewerbe für immer verlassen

Durch die Schließung der Gastronomie während der Corona-Pandemie mussten sich im Landkreis und in der Stadt Bamberg viele Mitarbeiter beruflich umorientieren. Innerhalb des vergangenen Jahres habe aber jeder siebte Beschäftigte im Landkreis Bamberg und jeder vierte in der Stadt Bamberg dauerhaft ihren Beruf aufgegeben, teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit.

Wirten fehlt das Personal

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit beschäftigte das Hotel- und Gaststättengewerbe im Landkreis Bamberg zum Jahreswechsel 1.613 Menschen. Genau ein Jahr zuvor, vor Ausbruch der Coronavirus-Pandemie, waren es noch 1.885. Damit haben innerhalb von zwölf Monaten 14 Prozent der Beschäftigten die Branche verlassen. In der Stadt Bamberg waren es sogar 25 Prozent.

Damit haben alleine im Landkreis Bamberg rund 300 und in der Stadt Bamberg 800 Köche, Hotelangestellte oder Servicekräfte den Job gewechselt und kehren nicht mehr in die alten Betriebe zurück. Verantwortlich für das Problem seien insbesondere die Einkommenseinbußen durch die Kurzarbeit, die Hotel- und Gastro-Beschäftigte dazu gezwungen hätten, sich beruflich umzuorientieren. Jetzt jedoch fehlt vielen Hoteliers und Gastwirten das Personal, erklärt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, NGG.

"Viele Menschen freuen sich, nach langen Entbehrungen endlich wieder essen zu gehen oder zu reisen. Aber ausgerechnet in der Sommersaison fehlt einem Großteil der Betriebe das Personal, um die Gäste bewirten zu können." Michael Grundl, NGG-Region Oberfranken

Gewerkschaft sieht Probleme hausgemacht

Wenn die gut ausgebildeten Fachkräfte in Anwalts- oder Arztpraxen die Büroorganisation übernehmen oder in Supermärkten zwei Euro mehr pro Stunde verdienen als in Hotels und Gaststätten, dürfe es niemanden überraschen, dass sich die Menschen neu orientierten, erklärt die Gewerkschaft. "Schon vor Corona stand das Gastgewerbe nicht gerade für rosige Arbeitsbedingungen. Unbezahlte Überstunden, ein rauer Umgangston und eine hohe Abbruchquote unter Azubis sind nur einige strukturelle Probleme. Die Unternehmen haben es über Jahre versäumt, die Arbeit attraktiver zu machen. Das rächt sich jetzt", kritisiert Michael Grundl von der Gewerkschaft NGG.

Schon jetzt tobe ein Preiskampf in der Branche, was die Wirte und Hoteliers oft zwingen würde, vor allem Speisen preiswert anzubieten. Damit würden auch die Löhne und Gehälter entsprechend niedrig angesetzt werden.

Branche muss sich neu aufstellen

Die Gewerkschaft verweist einerseits auf die umfassenden Hilfen des Staates. Hotels und Gaststätten könnten sich im Rahmen der Überbrückungshilfen in diesem Monat bis zu 60 Prozent der Personalkosten bezuschussen lassen, wenn sie Angestellte aus der Kurzarbeit mit einer sogenannten Restart-Prämie zurückholen. Andererseits sei es an der Zeit, bessere Bedienungen für die Beschäftigten in diesem Bereich anzubieten.

Wer künftig überhaupt noch Fachleute gewinnen wolle, müsse jetzt umdenken und sich zu armutsfesten Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen bekennen. Dazu seien Tarifverträge unverzichtbar, so der Gewerkschafter weiter.