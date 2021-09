Viele Beanstandungen: Polizei kontrolliert E-Scooter-Fahrer

Auch mehr als zwei Jahre nach ihrer Einführung scheiden sich an E-Scootern die Geister. Die einen finden sie praktisch, den anderen stehen sie im Weg. Ein wachsendes Problem ist die fahrlässige Nutzung der E-Scooter. Die mittelfränkische Polizei hat in diesem Jahr steigende Unfallzahlen registriert, in die E-Scooter-Nutzerinnen und Nutzer verwickelt waren. Auch gebe es Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss, heißt es von den Beamten.

Verstärkte Kontrolle von E-Scootern

Die Nürnberger Verkehrspolizei hat deshalb in den vergangenen Wochen verstärkt Kontrollen bei E-Scootern durchgeführt und nun eine kritische Bilanz gezogen. An drei Tagen wurden gezielte Kontrollstellen in der Nürnberger Innenstadt eingerichtet. Mehrere Streifen der Verkehrspolizei Nürnberg, darunter auch Fahrrad- und Motorradstreifen, führten die Kontrollen durch. Mehr als 50 der kontrollierten E-Scooter wurden beanstandet.

Häufigster Verstoß: Nutzung mit mehr als einer Person

Häufigste Verstöße waren beispielsweise die Benutzung mit mehr als einer Person, gefolgt von Rotlichtverstößen sowie der Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt. Immerhin habe der überwiegende Teil der Kontrollierten Verständnis für die Maßnahmen und die Aufklärung über die geltenden Bestimmungen gezeigt. Zudem wurden an diesen Tagen keine Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss registriert, berichtet die Polizei. Derartige Kontrolltage soll es auch in Zukunft in unregelmäßigen Abständen immer wieder geben, kündigten die Beamten an.