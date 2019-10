Viele Ausflügler - BOB überlastet, Regionalzüge brechend voll

Nicht nur in Oberbayern, auch in den anderen bayerischen Regionen war der Andrang groß: Zahlreiche Biergärten im Freistaat öffneten ihre Tore - möglicherweise zum letzten Mal in dieser Saison. "Im Oktober kommen natürlich nicht mehr so viele Leute wie im Hochsommer, aber wir haben etwas zu tun. Viele trinken statt einer Mass nur ein kleines Bier, aber dafür wird mehr Kaffee bestellt", sagte ein Mitarbeiter eines Biergartens in Würzburg.

Weiter beinahe "hochsommerlich" warm zu Wochenanfang in Bayern

Wann die Biergartensaison endet, entscheiden die Betreiber selbst. Der Regenschirm kann auch zum Start in die neue Woche getrost zu Hause bleiben. Am Montag sollen die Temperaturen im Freistaat wieder auf 20 bis 25 Grad klettern, es bleibt trocken.

An der Donau könne es gebietsweise bis in den späten Vormittag hinein Nebel und Hochnebel geben, ansonsten sei es aber sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Leichte Abkühlung soll es laut DWD erst ab Mittwoch geben.