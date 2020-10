Viele Ausflügler bei der Alpspitzbahn und anderswo

Bei traumhaftem Wetter sind viele Menschen in Bayern heute raus gegangen, waren radeln, wandern, spazierengehen. Sie haben sich dabei wohl ganz gut verteilt; im Ostallgäu jedenfalls blieb der erwartete Ansturm bei der Alpspitzbahn aus.

Letztes Besucherwochenende wegen des Teil-Lockdowns

Die Alpspitzbahn ist ohne Besucher in Nesselwang (Lkr. Ostallgäu) an diesem Samstag schon in ihr letztes Sommer-Wochenende der Saison 2020 gestartet.

Infolge des angekündigten Teil-Lockdowns muss auch die Alpspitzbahn – wie alle übrigen bayerischen Bergbahnen – spätestens am Montag, 2. November, ihren Betrieb einstellen. Ursprünglich hatte die Bahn geplant; ab dem 9. November in Revision zu gehen.

Bahn zieht Revision vor - mitten in den Herbstferien

Dass die Bergbahn nun eine Woche früher – und damit mitten in den bayerischen Herbstferien – schließen muss, trifft das Team an der Alpspitze hart, wie Geschäftsführer Ralf Speck gegenüber dem BR betont. Sie würden nun die Zeit nutzen und die Revisionsarbeiten vorziehen, um rechtzeitig zum derzeit geplanten Wintersaison-Start am 13. Dezember fertig zu sein. Noch aber, so Speck, seien die Sorgen groß.

Hoffen auf die Winter-Saison und den Skibetrieb

Doch man setze auf den Winter und könne nun nicht abwarten, wie sich die Corona-Lage weiterentwickle, sondern müsse schon jetzt alles für den Winter vorbereiten und hoffen, dass ein Winter- und Skibetrieb ab Mitte Dezember möglich ist.

Was die Sommersaison betrifft, blickt der Geschäftsführer auf eine gute Saison. Er sei sehr zufrieden, sagte Speck.

Viele Besucher im August und September sorgen für regen Betrieb

Trotz Corona seien in den Sommermonaten August und September sogar mehr Gäste gekommen als im Vorjahr und hätten sich größtenteils an die Hygiene-Auflagen wie Maskenpflicht und Abstandhalten gehalten. Allerdings sei es für sein Team nicht immer einfach gewesen, da viele Gäste aus unterschiedlichen Bundesländern mit unterschiedlichsten Erwartungen und Regelungen die Bergbahn nutzten.