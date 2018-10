Vielbefahrene B19 für gut zwei Wochen gesperrt

Grund dafür sind Sanierungsarbeiten der Fahrbahn, wie das Staatliche Bauamt Würzburg mitteilt. Auf der Strecke seien großflächige Ausbrüche zu erkennen, aber auch Mikrorisse würden bald Probleme machen. Dort sind täglich rund 11.000 Fahrzeuge unterwegs, das hat eine Verkehrserhebung im Jahr 2015 ergeben.

Umleitungen sind eingerichtet

Autofahrer, die aus Würzburg kommend in Richtung Norden auf der B19 unterwegs sind, müssen beim Industriegebiet Estenfeld abfahren. Vom dortigen Gewerbegebiet Wachtelberg erfolgt die Umleitung entlang der Gewerbegebiete Estenfeld und Kürnach. Kurz vor Unterpleichfeld wird der Verkehr wieder auf die B19 geleitet. Die Kreuzung zwischen Industriepark Kürnach-Nord und der Straße Richtung Mühlhausen wird für die Zeit der Umleitung mit einer Baustellenampel ausgestattet werden.

Alle, die auf der B19 aus Unterpleichfeld kommen, müssen nach der Ortschaft von der B19 abfahren und die Umleitung entlang der Industriegebiete Kürnach und Estenfeld nehmen, von wo aus sie wieder auf die B19 geleitet werden. Autofahrer, die von der A7 abfahren und in Richtung Würzburg wollen, betreffen die Sanierungsarbeiten der Bundesstraße nicht. Diejenigen, die von der Autobahn kommen und in Richtung Norden fahren, werden ebenfalls über die Umleitung geführt.

Weitere Sanierungen geplant

Nach der Sanierung der B19 zwischen der Autobahnabfahrt und Unterpleichfeld wird es noch zu weiteren Sperrungen auf der B19 kommen. So soll zum einen die B19 von der Kreuzung B19/WÜ26 bis zur Einmündung "An der Spielleite" saniert werden. Der Verkehr wird dann über eine halbseitige Sperrung mit Baustellenampel geführt werden. Außerdem sollen auch die Auf- und Abfahrtsrampen zum Estenfelder Gewerbegebiet Wachtelberg saniert werden. Wann diese Bauarbeiten beginnen werden, ist noch unklar. Abschließend sind noch Arbeiten an der Straße zwischen der Kreuzung beim Industriepark Kürnach-Nord und Mühlhausen geplant.