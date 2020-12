Viel zu tun in der Franken-Therme - trotz Lockdown

Mitten am Tag lassen die Fachkräfte den Unterwasser-Sauger im große Becken der Franken-Therme in Bad Windsheim abtauchen. Normalerweise dreht er in den frühen Morgenstunden seine Runden. Aber der Arbeitsalltag in der Therme ist gerade etwas anders. Nur knapp zehn Prozent der 105 Beschäftigten sind vor Ort, der Rest ist in Kurzarbeit.

Einfach zusperren – in der Therme keine Alternative

Doch viele Arbeiten müssen trotzdem gemacht werden. Die Temperatur in den Becken ist stark abgesenkt worden, von 32 Grad auf knapp 20 Grad, um Energie zu sparen. Doch das Wasser einfach ablassen, das wäre keine gute Idee. "Das würde zwar schon Energie sparen, aber wenn 350 Tonnen Wasser fehlen, dann würde sich das alles dermaßen bewegen, dass wir uns Folgeschäden heranziehen, die wir so nicht absehen können", erklärt der Technische Leiter Oliver Fink. Fliesen würden springen, sogar die Mauern könnten Risse bekommen, wenn das große Gewicht des Wassers auf Dauer fehlen würde.

Wasser immer in Bewegung – auch aus hygienischen Gründen

Das Wasser ist immer in Bewegung und der normale Kreislauf aktiv, also vom Becken in die Filteranlagen und zurück. Die Leitungen müssen regelmäßig kontrolliert werden, damit sich an den Zuläufen nichts festsetzt, vor allem keine Keime. Und die Chlorgasanlage muss ebenfalls regelmäßig überwacht werden.

Bauarbeiten vorgezogen – Erweiterung für zehn Millionen

Ein paar Vorteile hat der eingestellte Betrieb auch: Die sogenannten "Einwinterungsarbeiten" sind schon jetzt im vollen Gange, die wären eigentlich erst im Dezember und Januar vorgesehen. Also Außenbecken abdecken, Liegen, Stühle und Strandkörbe reinigen und einlagern und vieles mehr. Auch die Bauarbeiten können nun schneller und früher stattfinden. Der Zugang zum Salzsee mit Duschen und Toiletten wird gerade abgerissen und an anderer Stelle angebaut. Das ist Teil einer millionenschweren Erweiterung. Ohne Badegäste geht das nun schneller.

Jubiläum fällt ins Wasser

Die zweite Schließung tut auch in Bad Windsheim weh und drückt die Bilanzen. Im Januar und Februar war noch volles Haus. Da rechneten die Verantwortlichen noch mit einem Rekordjahr. Nun müssen sie das Jahr 2020 mit nur 200.000 Besuchern abschließen, ein Jahr zuvor sind es mehr als 440.000 gewesen. Die 15-Jahr-Feier im Dezember fällt ins Wasser, die Verantwortlichen tüfteln gerade an einer Gutscheinaktion, damit das Jubiläum nicht ganz untergeht.

Hoffen auf einen schnellen Start im Januar

Geschäftsführer Mike Bernasco will aber zuversichtlich bleiben: "Wir bereiten uns auf die Wiedereröffnung im Januar nächsten Jahres vor, das heißt, dass wir dann, wenn es wieder losgehen soll, einsatzbereit sind und wieder wie beim letzten Mal auch zu den ersten Thermen in Deutschland gehören, die wieder eröffnen können."