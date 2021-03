Viel "Urlaub dahoam" in Oberbayern erwartet

Die von der Corona-Krise hart getroffene Reisebranche sieht einen ersten Hoffnungsschimmer. Die Berliner Internationale Tourismusbörse ITB startete am Dienstag mit einem positiven Ausblick: Die Menschen würden für die Sommersaison zunehmend organisierte Reisen buchen. Ein ähnlich positives Bild zeichnet sich auch für die Tourismusregion Oberbayern ab.

Hauptziel Oberbayern

Auch im Sommer 2021 wollen die Gäste wieder nach Oberbayern, sagt der Dachverband der Tourismusbranche in Oberbayern, der Tourismus Oberbayern München e.V.. Er hat Marktanalysen gemacht, die zeigen, dass einige Ferienregionen in Oberbayern Buchungen für zwei- oder sogar dreiwöchige Aufenthalte erhalten. Damit sei Oberbayern teilweise zum Haupturlaubsziel aufgerückt.

Besonders gefragt: die Alpen

Die ländliche Alpenregion werden dem Tourismusverband zufolge besonders stark nachgefragt. In den Monaten Mai und Juni wurde noch nicht so viel Urlaub gebucht. Für die Sommermonate Juli und August gebe es aber schon viele Vorausbuchungen, die teilweise bis in den Herbst reichen. Mit Last-Minute Reisen im Sommer könnte es also eher eng werden.

"Zimmer frei" im Münchner Umland

Die Buchungen von Unterkünften in München und im direkten Umland fallen laut Tourismus Oberbayern München e.V. gering aus. Hier würden Buchungen auch spontan möglich sein. Vereinzelt verlangen Betriebe einen sogenannten Hygienezuschlag. Großflächige Preissteigerungen seien aber nicht zu beobachten.

