Viel Trinken, Pausen, Schatten: Tipps gegen die Hitze

Die 40-Grad-Marke wird in den nächsten Tagen wohl nicht erreicht, sagt ein DWD-Sprecher. Hochsommerliche Temperaturen stehen aber definitiv bevor. Das bestätigt auch Tim Staeger vom Wetterkompetenzzentrum der ARD. Er geht davon aus, dass die Thermometer in Bayern auf Temperaturen um die 30 Grad, in der Spitze 33, klettern.

Hitzewarnungen und Hitzeschutzpläne

Die Tatsache, dass wegen des Klimawandels in Zukunft Hitzetage zunehmen werden, alarmiert Mediziner wie die Augsburger Umweltmedizinerin Claudia Traidl-Hoffmann. Sie kritisiert, dass Politik und Gesellschaft nicht auf derartige Wetterlagen vorbereitet sind: "Wir haben in Deutschland keine Hitzeschutzpläne", sagt sie. "Das ist etwas, was jetzt nicht nur aus Bayern, sondern was jetzt zentral aus Berlin kommen muss." Deutschland müsse da dem Beispiel Frankreichs folgen. Das habe 2003, "nach diesem massiven Schock der Sterbefälle", bedingt durch Hitze, umfassende Hitzeschutzpläne entwickelt. Damals waren in Frankreich Zeitungsberichten zufolge rund 11.500 zumeist alte Menschen wegen der großen Hitze gestorben. "Wir werden Hitzewarnungen aussprechen müssen, so wie Unwetterwarnungen rausgehen", fordert die Augsburger Professorin.

20.000 Menschenleben hat laut Uniklinik die Hitze in den Jahren 2018 bis 2020 in Deutschland gefordert. 10.000 Menschen könnten nach Prognosen von Experten auch künftig besonders heißen Jahren zum Opfer fallen.

Abdunkeln und Lüften

Jeder Einzelne kann und muss auch selbst etwas tun, um sich vor der größten Hitze zu schützen. Der ARD-Wettexperte Tim Staeger rät, die eigenen Wohnräume kühl zu halten, indem man tagsüber verdunkelt und nachts die Fenster aufmacht, um frische Luft reinzulassen. In den frühen Morgenstunden ist es am kühlsten. Dr. Julia Schoierer und Prof. Dr. Stephan Böse-O'Reilly vom LMU Klinikum in München empfehlen außerdem, Geräte auszuschalten, die Wärme abgeben und beim Schlafen die Bettdecke gegen ein Leintuch einzutauschen.

Schatten suchen, Pausen einlegen

"Between eleven and three, slip under a tree", heißt es in einem australischen Sprichwort. Also: "Zwischen elf und drei Uhr ab unter einen Baum". Schattige Orte suchen – dazu raten auch Julia Schoierer und Stephan Böse-O'Reilly. Wichtig ist es auch, häufiger Pausen einzulegen und größere Anstrengungen zu vermeiden. Die beste Zeit für sportliche Aktivitäten sind die Morgenstunden.

Dr. Florian Hoffmann, Leiter der Kindernotaufnahme im Haunerschen Kinderspital in München betont, wie wichtig es ist, dass Kinder auch im Schatten eine Kopfbedeckung mit Nackenschutz und Kleidung mit UV-Schutz tragen.

Kinder nie alleine im Auto lassen

Kinder dürfe man zudem nie alleine im Auto lassen. Auch dann nicht, wenn sie schlafen sind oder ihre Eltern nur eine kleine Besorgung machen wollen. "Durch das schnelle Erhitzen des Autoinneren, die fehlenden Luftbewegungen und die eingeschränkte Möglichkeit des Schwitzens in den Kindersitzen erhitzt sich der kindliche Körper dreimal schneller als bei gleichen Temperaturen an der frischen Luft. Die Folgen sind ein Hitzschlag mit Herzkreislaufbeeinträchtigung und Bewusstlosigkeit, im weiteren Verlauf versagen bei einer Körpertemperatur von über 42°C alle Organe und es kommt zum sogenannten Hitzetod. Das ist vermeidbar", sagt Hoffmann.

Viel trinken, Alkohol vermeiden

Der Körper braucht bei Hitze deutlich mehr Flüssigkeit als sonst. Mediziner raten zu Wasser, ungesüßten Früchtetees oder Saftschorlen und zu wasserreicher Nahrung wie Obst und Gemüse. Alkohol solle man vermeiden. Außerdem empfehlen sie, mit der Hausärztin oder dem Hausarzt über Medikamente zu sprechen, die regelmäßig eingenommen werden. Manche würden nämlich in den Wasserhaushalt eingreifen.

Anderen helfen

Julia Schoierer und Stephan Böse-O'Reilly fordern alle, die selbst fit genug sind, dazu auf, auf andere zu achten, insbesondere auf Menschen, die sich nur eingeschränkt selbst versorgen können. Vor allem ältere Menschen sind durch Hitze gefährdet. "Da schadet es nicht, mal zu schauen, wie es den Nachbarn geht", sagt auch ARD-Wetterexperte Staeger.

Auf Warnsignale achten

Bei Warnsignalen für schwere Hitzeerkrankungen wie einem Hitzschlag bitten die Mediziner darum, sofort den Notruf zu wählen. Anzeichen können sein:

Bewusstseinseintrübung mit reduzierter Ansprechbarkeit

Hoher/niedriger Blutdruck

Schwere Atemnot

Benommenheit und Schwindel

Tieren helfen

Auch Tieren setzt Hitze zu. Im Gegensatz zum Menschen können sich etwa Hunde und Katzen laut dem Deutschem Tierschutzbund aber nicht durch Schwitzen über die Haut Kühlung verschaffen. Man sollte auch sie deshalb nicht allein im Auto lassen, sollte ihnen Schattenplätze ermöglichen und Wasser zur Verfügung stellen. Vögeln könne mit Vogeltränken zumindest ein wenig geholfen werden.

Spaziergänge mit Hunden verlegen ihre Besitzer am besten in die kühleren Morgen- oder Abendstunden. Es empfiehlt sich auch, mit der Hand zu prüfen, wie heiß der Asphalt ist, damit sich die Vierbeiner nicht ihre empfindlichen Pfoten verbrennen.

Bei Käfigtieren muss man darauf achten, dass sie nie in der prallen Sonne stehen. "Wer morgens aus dem Haus geht, sollte bedenken, dass sich der Sonnenstand im Laufe des Tages ändert: Wo morgens noch kühler Schatten ist, herrscht nachmittags womöglich glühende Hitze", heißt es vom Tierschutzbund.