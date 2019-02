vor 13 Minuten

Viel Sonne in Bayern: Das Frühlingswetter bleibt erst mal

Vögel zwitschern, Krokusse sprießen: In Bayern hat das frühlingshafte Wetter am Wochenende Millionen an die frische Luft gezogen. Und die gute Nachricht ist: Der Frühling bleibt uns fürs Erste erhalten, auch das kommende Wochenende wird schön.