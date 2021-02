Viel Schnee, knappe Salzvorräte – Bilanz der Straßenmeistereien

Schon Anfang November gab es die ersten Winterdiensteinsätze, weil im Maintal bei Temperaturen um die null Grad überfrierende Nässe drohte. Dann, Mitte November, bereits der erste Schnee. "In diesem Winter gab es so viel Schnee, wie seit zehn Jahren nicht mehr," so Frank Rose von der Straßenmeisterei Kitzingen. In diesem Winter verzeichnete er bislang zwei Drittel mehr Einsätze seiner Winterdienstfahrzeuge als vor einem Jahr.

Streufahrzeuge im Dauereinsatz

Vor allem die heftigen Schneefälle von Sonntag bis Montag waren für die Winterdienste eine Herausforderung. Die Straßenmeisterei Mainaschaff am Untermain war ab Sonntagabend mit 15 Räum- und Streufahrzeugen im Dauereinsatz.

Salzvorräte werden knapp

Die Straßenmeisterei in Rödelmaier ist zuständig für 350 Kilometer Bundes- und Staatsstraßen im Landkreis Rhön-Grabfeld sowie für 31 Kilometer auf der A71. "Wir haben mit Einsetzen des Schneefalls am Sonntagabend 260 Tonnen Streusalz gebraucht", erklärt der Leiter Karl Heinz Baumeister. In seinen Streusalz-Hallen werden die Bestände nun knapp. Im Betriebshof in Rödelmaier liegen nur noch 300 Tonnen Streusalz – zu wenig. Deshalb hat Baumeister gestern 400 Tonnen nachbestellt.

2.800 Tonnen Streusalz als Nachschub bestellt

Ähnlich ist die Situation bei den anderen Straßenmeistereien in Unterfranken: Die Dienststellen Rödelmaier, Schweinfurt, Würzburg, Kitzingen und Mainaschaff haben bis gestern fast 2.800 Tonnen Streusalz nachgeordert.