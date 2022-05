Viel Schmalz, viel Puderzucker, viel Genuss: Die Urrädla

Man nehme Mehl, Butter, Eier, Zucker, Sahne, Süß- oder Sauerrahm und mache daraus in zeitaufwändiger Arbeit ein Butterschmalzgebäck, nach dem man sich die Finger leckt. Die Urrädla, so verrät die Hobbybäckerin Michaela Engelhardt aus Weingarts, sind nicht mit den "geschnittenen Hasen" aus der Bamberger Gegend vergleichbar, denn das Besondere ist der hauchdünne Teig, der zur Vollendung in Butterschmalz schwimmt.

Genuss zu besonderen Anlässen

Eigentlich wurden sie hauptsächlich zu besonderen Anlässen wie Hochzeit, Taufen, Kirchweih, Kommunion oder Konfirmation auf den Tisch gebracht. Das Kommunionkind wurde dann losgeschickt, um die Urrädla zu verteilen. Mittlerweile sind sie so beliebt, dass Michaela Engelhardt aus Weingarts sich fast jeden Montag in ihre Backküche stellt und den Teig ansetzt. "Ich könnte 300 Stück in der Woche an ein Gasthaus bei uns in der Nähe liefern, aber das ist einfach für mich nicht zu schaffen", sagt die Botschafterin der Genussregion Oberfranken. Neben dem Herstellen der Art von Schmalzküchla betreibt sie noch ein kleines Café und einen kleinen Laden mit Selbstgemachtem aus ihrem Garten. Die Urrädla bietet sie aufgrund der Pandemie auch nach wie vor als To-Go-Ware an. Wer Oberfrankens Spezialitäten vertreiben will, hat alle Hände voll zu tun, denn nicht nur bei Touristen kommen sie gut an.

Rezept wird traditionell vererbt

Das Rezept für die Urrädla ist traditionell Familiengeheimnis und wird von Generation zu Generation weitergegeben. Die Grundzutaten sind immer gleich, doch der eine gibt noch einen Schuss Zwetschgenwasser dazu, die andere verwendet Sauerrahm statt Süßrahm. Wenn der Teig eine Ruhezeit hinter sich hat, wird er in kleine Stückchen portioniert, mit den Nudelholz hauchdünn ausgerollt, kunstvoll in Form gebracht und dann ins heiße Schmalz gegeben. Rund 40 bis 55 Gramm Teig werden pro Urrädla gerechnet.