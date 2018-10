Viel Regen in Bayern - und ein bisschen Schnee

In Bayern hat es am Wochenende wieder geschneit. In der Nähe von Buchenberg sind im Allgäu auch erste Flocken liegen geblieben. Auf knapp 900 Höhenmetern ist so manche Wiese "überzuckert". Auch im Rest des Freistaats waren die Temperaturen am Samstag einstellig. Der Niederschlag fiel aber in den allermeisten Fällen als Regen zu Boden.

Schnee auch in den bayerischen Mittelgebirgen möglich

Der Deutsche Wetterdienst erwartete Schnee in der Nacht zum Sonntag nicht nur im Süden. Auch in den bayerischen Mittelgebirgen könnte es schneien. Am Sonntag setzt sich das nasskalte Wetter zunächst fort. Es ist aber schon wieder Besserung in Aussicht.