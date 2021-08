Viel Regen: Apfelernte am Bodensee später als in früheren Jahren

Etwas später als in den letzten Jahren soll heuer die Hauptapfelernte am Bodensee beginnen. Der Grund: Es war weniger warm und hat mehr geregnet. Wann genau die Ernte starten wird, ist noch unklar. Markus Kurek von der Erzeugergemeinschaft Lindauer Obstbauern rechnet aber ab etwa 6. September damit.

Viel Regen schadet nicht

Als erste wichtige Apfelsorte soll der Elstar geerntet werden, danach folgen die anderen Sorten. Zuletzt wird Ende Oktober oder Anfang November die Sorte "Fuji" an der Reihe sein. Jetzt hoffen die Obstbauern am Bodensee aber noch auf ein paar sonnige Tage, auch wenn der viele Regen den Äpfeln nicht geschadet hat. Tatsächlich gibt es durch das eher kühle Wetter weniger Probleme mit Sonnenbrand auf den Früchten. Allerdings hat es auch gehagelt am Bodensee, einzelne Betriebe werden wohl deswegen mit Qualitätseinbußen rechnen müssen.