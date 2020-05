Viel Platz im Zoo: Wenige Besucher am ersten Tag nach Shutdown

Nach über sieben Wochen hat der Tiergarten Straubing heute seine Tore wieder für Besucher geöffnet. Maximal 1.300 Menschen hätten hinein dürfen. "Diese Zahl haben wir nicht ansatzweise erreicht", sagt Cordula Gunkel, die an der Kasse die Zahlen im Blick hat. Nicht mal 300 Besucher kamen am ersten Tag nach der Corona-Zwangsschließung.

Normalerweise tausende Zoo-Besucher

Enttäuscht zeigte sich die Sprecherin aufgrund der geringen Besucherzahl am ersten Tag aber nicht. Sie sagt, ein großer Ansturm sei schlimmer gewesen. So könne man sich auf stärkere Besuchertage vorbereiten, die für das kommende Wochenende erwartet werden. An normalen Tagen besuchen etwa 1.300 Menschen den 18 Hektar großen Zoo, an Feiertagen oder am Wochenende bis zu 4.000.

Schlechtes Wetter und strenge Corona-Auflagen

Die geringe Besucherzahl habe hauptsächlich am Wetter gelegen, meint Gunkel. Es hat in Straubing den ganzen Tag immer wieder geregnet. Aber auch die strengen Auflagen wegen der Corona-Epidemie könnten schuld sein: So sind in Straubing aus Gründen der Ansteckungsgefahr weder Kiosk, noch Streichelzoo geöffnet. Auch die Tierhäuser wie das Aquarium, das Raubtierhaus oder das Exotarium haben zu. Die Eintrittspreise wurden deshalb angepasst - ein Erwachsener zahlt sechs statt sieben Euro. Des Weiteren gelten die Abstandsregeln und bei der Obergrenze von 1.300 Besuchern wird der Zoo bis zu 30 Minuten geschlossen. Eine portable Toilette auf dem Parkplatz wurde für die Wartenden bereitgestellt.

Viele missachten die Maskenpflicht

Überrascht war Cordula Gunkel, dass viele Besucher die Maskenpflicht an Kasse und in Toiletten nicht eingehalten haben: "Da muss man die Leute oft darauf hinweisen." Am Wochenende werde es dafür Security im Tiergarten geben. Außerdem will der Zoo weitere Schilder aufstellen, die auf die Hygieneregeln aufmerksam machen.