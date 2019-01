Viel Neuschnee in Schwaben: Unfälle und Sperrungen

Bei einem Unfall mit einem Kleinbus im Landkreis Aichach-Friedberg wurden heute früh fünf Personen zum Teil schwer verletzt. Kurz hinter der Ortsausfahrt Unterbernbach Richtung Hörzhausen wich eine BMW-Fahrerin in einem Waldstück einem herunterfallenden Ast aus, geriet dabei ins Schleudern und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Kleinbus. Sie erlitt schwere Verletzungen, vier Businsassen, Berufsschüler im Alter zwischen 16 und 18 Jahre, wurden leicht verletzt.

A96 zeitweise gesperrt

Ansonsten kam es nur zu kleineren Unfällen mit Blechschäden, ein Lob für das vorbildliche Verhalten der Autofahrer gab es aus den schwäbischen Polizeipräsidien. Größere Behinderungen gab es bislang nur am Morgen auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau. Ein Lkw hatte dort einen Pannen-Lkw gestreift und sich dann auf der glatten Fahrbahn quer gestellt. Die Autobahn war deshalb zwischen Stetten und Erkheim längere Zeit gesperrt.

Verspätungen und Streckensperrungen bei der Bahn

Zu Verspätungen kommt es allerdings im Bahnverkehr, vor allem im Allgäu. Zwischen Immenstadt und Oberstdorf ist die Bahnstrecke komplett gesperrt. Die Deutsche Bahn hat dort einen Busnotverkehr eingerichtet. Der Halt Altstädten entfällt witterungsbedingt aber ersatzlos.

Auch zwischen Kempten und Reutte (Tirol) gibt es derzeit keinen Zugverkehr. Der Zugverkehr zwischen Immenstadt und Lindau war laut Deutscher Bahn ausgefallen. Inzwischen läuft der Verkehr wieder, es kommt aber weiter zu Verzögerungen.

Trettachtal und Stillachtal gesperrt

Wegen des anhaltenden Schneefalls steigt auch die Lawinengefahr im Allgäu weiter. Bereits gestern hatte die Lawinenkommission entschieden, das Trettachtal im Oberallgäu zu sperren. Nun fiel die Entscheidung, dass auch das Stillachtal im Oberallgäu gesperrt wird.

Die Lawinenkommission möchte die Lawinen am Freitag kontrolliert sprengen, sofern es dann nicht mehr schneit. Heute werden die ersten Vorbereitungen dafür getroffen. Eventuell können die Täler nach der Sprengung dann wieder geöffnet werden.

Pisten am Nebelhorn und Fellhorn nicht sicher

Auch die Nebelhornbahn und die Fellhornbahn in Oberstdorf sind wegen der hohen Lawinengefahr nicht in Betrieb. Pressesprecher Jörn Homburg sagte dem BR, dass der Hubschrauber beim heutigen Wetter nicht starten und keine Lawinensprengungen durchführen kann. Die Pisten seien deshalb nicht sicher genug. Für morgen früh ist besseres Flugwetter vorhergesagt, so dass dann voraussichtlich gesprengt und geräumt werden kann.