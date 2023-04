Viel los an Ostern in Niederbayern und der Oberpfalz

Es ist Ostern. Ein langes Wochenende steht den meisten von uns bevor. Was Sie alleine oder mit Ihrer Familie rund um Ostern neben Eiersuchen, Osterfrühstück und Filmeschauen in der Region unternehmen können, ist hier zusammengefasst:

Karfreitagsratschen und Eierpecken

Sowohl in Niederbayern als auch in der Oberpfalz findet an vielen Orten das traditionelle Karfreitagsratschen statt, das am Karfreitag und Karsamstag etwa im Landkreis Deggendorf in Pielwichs, Plattling und Stephansposching zu hören ist. Auch in der Oberpfalz wird mit den Holzinstrumenten geratscht, zum Beispiel in Waldthurn im Landkreis Neustadt an der Waldnaab.

Am Ostersonntag wird nach dem Ostergottesdienst der Marktplatz von Cham wieder gut gefüllt sein, ein Spaß für die ganze Familie ist dort das traditionelle öffentliche Eierpecken, bei dem die mitgebrachten Eier aneinander geklopft werden. Gesucht wird das dickschaligste Ei.

Der Arbeiterkameradschaftsverein in Sulzbach-Rosenberg richtet am Osterwochenende und am Ostermontag das traditionelle Osterbrunnenfest aus. Für Kinder findet am Ostersonntag eine große Ostereiersuche statt.

Lesen Sie auch: Kuriose Osterbräuche und Traditionen in der Oberpfalz

Osterspaziergang im Freilandmuseum

Das Freilandmuseum Oberpfalz bei Nabburg bietet am Ostermontag um 13 Uhr einen geführten Osterspaziergang an. Der Museumsführer erklärt unter anderem, wie Menschen im Oberpfälzer Jura früher Ostern gefeiert haben. Für Kinder ist eine kleine Aufgabe vorbereitet und aus einem selbst gestempelten Bild dürfen sie am Ende einen Ansteckbutton mit nach Hause nehmen.

Für Pferdefreunde: Oster- und Leonhardiritt im Bayerischen Wald

Ebenfalls am Ostermontag findet eine der bekanntesten und beliebtesten Brauchtumsveranstaltungen des Bayerischen Waldes statt: der Regener Osterritt. Viele Tausend Zuschauer säumen am Ostermontag alljährlich Regens Straßen. Mehrere Hundert Pferdeliebhaber putzen sich selbst und ihre Rösser heraus.

Ebenfalls am Ostermontag findet in Furth im Wald der alljährliche Leonhardiritt statt. Mehr als 350 Pferde und Kutschen ziehen am Vormittag durch die Stadt. Um 10.30 Uhr findet dann die Heilige Messe mit der Segnung der Pferde und Reiter statt, außerdem werden die Leonhardi-Brote verteilt.

Bittgang für die Glashütten in Zwiesel

In Zwiesel im Landkreis Regen lädt der Verein zur Erhaltung der "Glasmacherkapelle Theresienthal" Ostermontag zu einem Emmaus-Gang in die erwachende Natur ein. Er steht - wie sollte es in Zwiesel anders sein - im Zeichen des Glases. Es geht dabei auch um den Erhalt der Glasmacherbetriebe und Berufe entlang der Glasstraße. Jedes Jahr beteiligten sich mehrere Hundert Gläubige an diesem alten Brauch.

Lesen Sie auch: Am langen Osterwochenende leicht wechselhaftes Wetter in Bayern

Domspatzen-Chöre und Musik von Haydn und Mozart

Die Ostermessen im Regensburger Dom St. Peter von Karfreitag bis Ostermontag sind für die Gläubigen allein wegen der musikalischen Untermalung durch die Regensburger Domspatzen immer ein Erlebnis. Am Montag singt sogar ein Männerchor bestehend aus ehemaligen Domspatzen.

In der weltberühmten Stiftsbasilika Sankt Martin, im Herzen Landshuts, wird die Auferstehung mit einem musikalischen Festgottesdienst gefeiert. Am Ostersonntag ab 11 Uhr hören die Besucher die "Missa Sancti Nicolai" (Nikolaimesse) mit Solosängern, Bass und Orgel von Joseph Haydn. Im Passauer Dom ist ab 9.30 Uhr die "Missa solemnis in C" von Wolfgang Amadeus Mozart zu hören.