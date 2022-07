Viel Leidenschaft – wenig Lohn: Wie viel verdienen Bauern?

Die Frage: "Wie viel verdienen Landwirtinnen und Landwirte?" lässt sich nicht pauschal beantworten. Denn die Betriebe haben unterschiedliche Zweige, Größen und Standorte. Außerdem hängt das Einkommen der Landwirte von Faktoren wie dem Wetter, politischen Ereignissen oder den Mitbewerbern ab. Eine einfache Antwort wäre wohl: Der Großteil verdient unterdurchschnittlich.

Großteil verdient unterdurchschnittlich - doch: große Unterschiede

Martin Spreidler und Alois Scheuerlein sind Professoren für Landwirtschaftliche Betriebslehre an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) in Freising. Sie haben sich mit den Buchführungsergebnissen bayerischer Haupterwerbsbetriebe im Agrarbericht 2022 befasst. Die Zahlen zeigen: Die hauptberuflich tätigen Bauern haben im vergangenen Jahr einen nur unterdurchschnittlichen Gewinn von 50.600 Euro erwirtschaftet - mit einer oft großen Spannbreite zwischen den Betrieben. Zum Vergleich: Im vorhergehenden Wirtschaftsjahr 2019/2020, in welchem der Gewinn im Schnitt bei rund 58.900 Euro lag, entspricht dies einem Rückgang um knapp 14 Prozent.

Bauern verdienen im Durchschnitt 2.000 Euro brutto

Von diesen 50.600 Euro Jahresgewinn werden jedoch noch verschiedene Faktoren abgezogen. Laut Scheuerlein wäre es optimal, wenn ein Betrieb jährlich rund 20.000 Euro vom Gewinn für künftige Investitionen und als Polster zurücklegen könnte. Außerdem werden vom Gewinn in der Regel mehrere Arbeitskräfte bezahlt, etwa der Bauer und seine Frau. Den Berechnungen der Professoren Spreidler und Scheuerlein zufolge kommen die Bauern im Durchschnitt auf einen Bruttomonatslohn von rund 2.000 Euro. Damit verdienten bayerische Haupterwerbs-Landwirtinnen und Landwirte im Durchschnitt nur halb so viel wie die meisten vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer in Deutschland in 2021.

Allerdings gibt es gravierende Unterschiede innerhalb der Landwirtschaft: So stecken Schweinehalter schon lange in der Krise, während Ackerbauern etwa für Getreide relativ gute Preise bekommen. Wir schauen uns beide Fälle an: