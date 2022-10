Viel Gemüse: EU-Projekt in Nürnberg für gesundes Schulessen

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König hat sich eine rote Schütze umgebunden. Er schneidet frische Champignons. Neben ihm in der Lehrküche steht Mia Rukic aus der Klasse 8a der Adam-Kraft-Realschule. Sie hat das Rezept für die vegetarische Nudelsoße schon studiert. "Wenn man nicht so viel Fleisch isst, ist das gesünder", sagt sie. In die Soße kommen außer den Pilzen klein geschnittene Möhren, Sellerie, Tomaten und Linsen. Alles wird mit Gewürzen vermengt und muss dann für rund 40 Minuten in den Ofen.

Projektstädte Nürnberg und Essen

"Das wird genial schmecken", sagt König, der in der Küche der Beruflichen Schule 7 darauf wartet, dass die Nudeln fertig werden. "Das wird eine richtig gute Soße, mit Gemüse – also gesund und regional." So soll das Schulessen in Nürnberg künftig immer öfter aussehen. Fünf Schulen beteiligen sich am Projekt "SchoolFood4Change", das die EU ins Leben gerufen hat. Aus Deutschland sind nur zwei Städte dabei – außer Nürnberg noch die Ruhr-Metropole Essen.

Rezepte aus italienischer Gastro-Universität

Ziel des Projekts ist es, das Schulessen zu verbessern. Schülerinnen und Schüler sollen außerdem für gesunde, nachhaltige und regionale Ernährung sensibilisiert werden. Dafür arbeiten in dem Projekt Köchinnen und Köche in den Schulmensen und Catering-Unternehmen, die fertiges Essen anliefern, zusammen. Sie werden speziell geschult, die University of Gastronomic Science im italienischen Pollenzo hat das Trainingsprogramm entwickelt. Auch der Pausenverkauf wird umgestellt.

Kurze Lieferwege gut fürs Klima

Für Nürnbergs OB macht es die Mischung aus. Ab und zu Fleisch sei okay, sagt der CSU-Mann. Aber nicht jeden Tag. Vor allem nicht, wenn das Gemüse direkt vor der Haustür im Knoblauchsland wächst. Die Bauern dort liefern als Projektpartner was gerade reif ist. "Mit saisonalen und regionalen Zutaten wird das Klima geschützt", sagt Schulreferentin Cornelia Trinkl. In einem großen Topf schwitzt sie in der Lehrküche am Herd neben dem OB Zwiebeln an. Sie kocht Ofen-Möhren mit Sesam und Linsen-Dinkel-Gemüse. Dazu gibt's später ein Joghurt-Dressing. Klimaschutz klingt lecker.

Kurse für Eltern und Kinder

"Die Schülerinnen und Schüler sollen Informationen über den Nährwert und die Herkunft der Lebensmittel erhalten", sagt Trinkl. Was aber noch viel wichtiger ist. "Sie sollen auch erfahren, dass gesundes Essen gut schmecken kann. Und: Dass es nicht teurer ist als normale Schulverpflegung." In den kommenden Jahren sollen sich weitere Nürnberger Schulen an dem Projekt beteiligen. "SchoolFood4Change" wird begleitet von Workshops, Vorträgen und Mitmach-Kochaktionen für Eltern und Kinder - damit das Projekt auch in diesem Bereich nachhaltig wirkt.