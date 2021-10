Viel Arbeit, wenig Nutzen - Datenerfassung in Restaurants endet

"Endlich ist das geändert worden", sagt Bettina Seidl. Sie betreibt ein Restaurant in Neu-Ulm und freut sich, dass sie und ihr Personal keine Kundeninformationen mehr erfassen müssen. Gerade in Pandemiezeiten, wenn die Arbeitskräfte in der Gastronomie ohnehin knapp sind, sei es ein zusätzlicher Aufwand gewesen, sagt Seidl. Seit heute ist der Zutritt in Bayerns Restaurants wieder ohne Kontaktdaten erlaubt.

Befürworter und Unsichere unter Restaurantbesuchern

Doch manche Restaurantbesucher befürchten nun, dass der Schutz vor Corona und der Stopp möglicher Infektionsketten durch die neue Regelung vernachlässigt wird. Sie haben Sorge, dass zu leichtfertig gelockert wurde und man Kontakte nicht mehr nachverfolgen könne. Andere dagegen begrüßen, dass man nun wieder anonym zum Essen gehen könne und sehen die Maßnahme "als Schritt zurück in ein normales Leben."

Gesundheitsämter konnten Daten nur selten nutzen

Von den Gesundheitsämtern wird das Ende der Datenerfassung in der Gastronomie nicht als größerer Nachteil gesehen. Bei ihnen laufen die Corona-Daten zusammen. "Es kam im ganzen Zeitraum nur zwei bis drei Mal vor, dass wir auf einzelne Kontakte zurückgegriffen haben", sagt Stefan Drexel vom Landratsamt Unterallgäu. Auch im Landratsamt Dillingen könne man die Fälle an einer Hand abzählen. Die Nachverfolgung betrifft vor allem die engen Sitznachbarn am Tisch der infizierten Person, heißt es aus dem Landratsamt Neu-Ulm. Daten zu diesen Personen erhalte man in den meisten Fällen vom Infizierten selbst.

Kontaktdaten bei Großveranstaltungen weiter erfasst

Diese Woche hatte Bayerns Staatregierung die Lockerungen in der Gastronomie bekanntgegeben. Die Kontaktdatenerfassung bleibt aber bei Massenveranstaltungen mit über 1.000 Besuchern, in Clubs oder Diskotheken sowie in Bordellen und Jugendherbergen weiter bestehen. "Es geht um Bereiche, wo Menschen sehr eng zusammenkommen und Superspreading-Events entstehen können", sagte Florian Herrmann, Leiter der Staatskanzlei am Dienstag. "Aber in anderen Bereichen können wir jetzt Erleichterungen schaffen."

3G-Regel erleichtert Wirten den Betrieb

Wirtin Bettina Seidl hätte sich gewünscht, dass die Politik schon früher reagiert hätte. Immerhin gebe es schon länger gute Sicherheitsmaßnahmen wie die Maskenpflicht für Gäste beim Gang durchs Restaurant. Der entscheidende Schlüssel für die Lockerungen liegt wohl in der 3-G-Pflicht, die seit einigen Wochen gilt. Denn wenn Besucher geimpft, getestet oder genesen sein müssen, ist es eher unwahrscheinlich, dass sich überhaupt Infizierte im Lokal aufhalten. "So wie die Regelungen jetzt sind, passt es für uns", sagt Seidl, die andererseits auch davor warnt, zu viel zu lockern. Denn wegen zu hoher Inzidenzwerte will sie ihr Restaurant auf keinen Fall wieder schließen müssen.