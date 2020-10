Viel Arbeit, wenig Ertrag: Landwirt sucht nach Soja-Paten

Andreas Gerner steht mitten auf seinem Acker in Birnfeld im Landkreis Schweinfurt. Der 36 Jahre alte Landwirt bückt sich, pflückt eine braune Hülse und öffnet sie. "Die sind reif", sagt er. "Wäre es nicht nass, könnte ich mit der Ernte loslegen." Seit sieben Jahren baut Gerner nun schon Soja-Bohnen an – immer auf einer Fläche zwischen 10 und 15 Hektar. Das Problem dabei: Finanziell lohnt sich der Soja-Anbau für den Landwirt kaum.

Landwirt will Rodung der Regenwälder verhindern

Die Ernte ist nicht besonders ertragreich. Sowohl die Böden als auch das Klima in Birnfeld sind nicht optimal für den Anbau der eiweißreichen Bohnen. Mit Mais oder Raps verdient Gerner deutlich mehr. Beim Soja-Anbau muss er jedes Jahr drauflegen. Trotzdem will er an den Soja-Bohnen festhalten. Und das hat vor allem einen Grund: In Südamerika werden Regenwälder abgeholzt und brandgerodet, um industriellen Soja-Anbau zu ermöglichen. "Damit das aufhört, müssen Länder, die Soja verbrauchen, auch mal darauf kommen, es selbst zu produzieren", sagt Gerner.

Patenschaften für den Soja-Anbau

Deshalb will er weiterhin Soja anpflanzen – und den Anbau rentabel machen. Der junge Landwirt hat deshalb ein Patenschaft-Programm ins Leben gerufen. Für jeden Paten, der 50 Euro zahlt, pflanzt Gerner im nächsten Jahr Soja-Bohnen auf 1.000 Quadratmetern. Bisher hat er schon 46 Patenschaften vergeben. Rund fünf Hektar Soja sind damit für nächstes Jahr schon sicher. Einer der Paten ist Jochen Siebenbürger. Er unterstütze das Projekt, weil sowohl die Böden als auch die Landwirte etwas davon hätten. Auch Stefan Lindner ist Soja-Pate. Seine Motivation: "In Brasilien muss für uns kein Regenwald gerodet werden."