Viel Ärger derzeit bei Bahnreisen in Bayern

Zahlreiche Bahnstrecken in Bayern sind derzeit gesperrt. Auf der Strecke München-Nürnberg kommt es im Fernverkehr zu erheblichen Verspätungen. Ursache ist nach Bahnangaben eine technische Störung.

Nach einem Schaden an der Oberleitung hat sich der Zugverkehr in Richtung Landshut wieder normalisiert. Die Reparaturarbeiten seien am Samstag gegen 13 Uhr beendet worden, sagte eine Sprecherin der Bahn. Wegen des Problems konnten viele Züge seit Donnerstagnachmittag nicht mehr das niederbayerische Landshut erreichen.

Zahlreiche Strecken im Oberland unterbrochen

Unterbrechungen gibt es derzeit immer wieder auf der Strecke München-Garmisch. Aktuell fahren die Züge nur bis Uffing am Staffelsee. Für die Weiterfahrt müssen Reisende auf den Schienenersatzverkehr ausweichen. Eine Mitnahme kann die Bahn aber nicht garantieren. Die Bahn rät daher Fahren ins Werdenfelser Land ab.

Weiterhin gesperrt bleibt auch die Strecke Mittenwald-Garmisch. Grund sind Gleisbauarbeiten. Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Im Busbetrieb kommt es immer wieder zu Problemen, Eltern beklagen vor allem große Schwierigkeiten bei der Beförderung von Schuldkindern.

Bei Schongau: Lokführer meldet Schäden am Gleis

Ebenso gesperrt ist die Zugstrecke von Murnau nach Oberammergau. Ebenso die Strecke von Garmisch nach Pfronten-Steinach. Nicht in Betrieb ist aktuell auch die Bahnstrecke zwischen Tutzing und Kochel.

Nur eingeschränkt verkehrt die Pfaffenwinkelbahn, die von Schongau nach Weilheim fährt. Ab Peißenberg ist Schienenersatzverkehr eingerichtet. Ein Lokführer hatte zwischen Schongau und Peißenberg Schäden am Gleis gemeldet.

Bahn tauscht Schwellen aus

Nach dem schweren Zugunglück in Burgrain bei Garmisch am 3. Juni werden derzeit rund 200.000 Betonschwellen überprüft. Bei den untersuchten Betonschwellen handele es sich um den gleichen Bautyp wie auf dem Streckenabschnitt des verunglückten Zugs, teilt die Bahn mit. Sollten Auffälligkeiten festgestellt werden, würden diese Schwellen schnellstmöglich ausgetauscht. In einigen Fällen sei dies bereits passiert. Durch diese Arbeiten könne es zu Umleitungen oder Verspätungen kommen.

Wegen "Personalausfall" Probleme bei Mühldorf

Auf den Strecken von Mühldorf nach Rosenheim, sowie Mühldorf-Passau kommt es ebenfalls zu Zugausfällen. Grund sei "kurzfristiger Personalausfall", so die Bahn.

Ab Montag auch Ausfälle auf der Strecke München-Hof

Auf der Bahnlinie München-Regensburg-Hof fallen ab Montag etwa die Hälfte aller Alex-Züge aus. Das teilte die "Länderbahn" mit. Beim Zugbegleitpersonal seien schon länger coronabedingt hohe Krankenstände zu beklagen, jetzt werde die Situation noch durch die anstehende Urlaubszeit verschärft, heißt es von der "Länderbahn", die nach eigenen Worten aktuell an ihre Grenzen stößt. Rein rechnerisch fällt damit bis Ende August jede zweite Alex-Zug-Verbindung auf dieser Strecke aus.