Viehscheid im Allgäu: Weniger Tourismus, mehr Tradition

Der Viehscheid in Maierhöfen im Landkreis Lindau ist in seiner bisherigen Form bis auf Weiteres Geschichte: Die Landwirte haben mehrheitlich dafür gestimmt, den traditionellen Viehscheid auch nach der coronabedingten Pause nicht mehr in der gewohnten Form wiederaufleben zu lassen, erläutert Thomas Holzer vom Viehscheidverein Maierhöfen.

Proteste von Tierschützern gegen Viehscheid

Dazu beigetragen hätten auch die vehementen Proteste von Tierschützern, die in dem gut 30 Kilometer langen Zug eine zu große Belastung für die Rinder sahen. Damit könnte der 50. Viehscheid im Jahr 2019 auch der letzte gewesen sein.

Nun organisieren die Landwirte in Eigenregie den Abtransport der Tiere von den Alpen. Nur noch wenige werden ins Tal getrieben, die meisten werden in Anhänger verladen. Statt der großen Feier rund um den Viehscheid wolle man nun den Alpsommer mit einem dreitägigen Heimatfest vom 9. bis 11. September ausklingen lassen, sagt Thomas Holzer.

Viehscheid: Tradition und wichtiger wirtschaftlicher Faktor

Etliche Gewerke dürften diese Entscheidung in Maierhöfen mit gemischten Gefühlen sehen, so war der Viehscheid doch immer auch mit viel Arbeit und Einnahmen für Kranzbinder, Schellenmacher und auch die Vermieter von Ferienwohnungen und –zimmern verbunden.

Bad Hindelang und Gunzesried halten an Viehscheid fest

In Bad Hindelang oder auch im Gunzesrieder Tal im Landkreis Oberallgäu halten die Organisatoren an den Viehscheiden fest, obwohl auch dort über die Form und den enormen touristischen Trubel diskutiert wird. Dennoch werde es nach der zweijährigen Coronapause wieder in beiden Orten den gewohnten Einzug der Tiere mit Festzeltbetrieb und Marktständen geben, betonen die Organisatoren in Bad Hindelang und Gunzesried. So erklärt Franz Abrell vom Heimatverein Gunzesried: "Entweder feiern wir richtig oder gar nicht". So sollen die rund 1.600 Rinder wie gewohnt auf den Hauptscheidplatz getrieben werden.

Obermaiselstein will "entspannten" Viehscheid

Stattfinden soll der Viehscheid auch in Obermaiselstein, allerdings nicht mehr in der gewohnten Form. Dort setzt man auf das Motto: klein aber fein. Es werde weder ein Festzelt noch ein Fest geben, heißt es in der Gemeinde. Die rund 1.400 Rinder von den zwölf Alpen erreichen am Vormittag den Ort und ziehen auf die dezentralen Scheidplätze. Einen großen Hauptscheidplatz werde es nicht geben. Die Organisatoren erhoffen sich eine ganz andere, entspanntere Atmosphäre. Zudem werde der eigentliche Anlass, das Ende des Alpsommers, wieder mehr in den Vordergrund gerückt.