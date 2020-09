Viehscheid im Allgäu wegen Corona ohne Zuschauer

Auf der Alpe Engeratsgund treibt Borgias Blanz die Kühe zusammen für den Abstieg nach Bad Hindelang. Wie jedes Jahr nach dem Alpsommer müssen die Kühe ins Tal, und wie jedes Mal ist da auch ein bisschen Wehmut dabei, sagt der Alphirte.

Landschaftspflege für die Bergwelt

Über die Sommermonate hat er sich auf rund 1.200 Metern Höhe um die Jungtiere anderer Bauern gekümmert, etwa weil sie im Tal nicht genug Weideland für ihr gesamtes Vieh haben. Von den hungrigen Mäulern profitiert aber auch die Bergwelt, die Kühe betreiben beim Grasen Landschaftspflege, sonst würden die Wiesen rund um die Alpen zunehmend überwuchert werden. Während die Kuhherde die enge Passstraße hinunterläuft, muss der Alphirte immer wieder ein paar Ausreißer einfangen. Routine für einen erfahrenen Senn. Dass auf der Alp heuer kein Tier gestorben ist, zeigt die Viehscheidkrone, die eine der Kühe trägt.

Still und stressfrei: Viehscheid ohne Zuschauer

Wegen der Corona-Krise wurde der Viehscheid im Allgäu heuer offiziell abgesagt. Sonst säumen jedes Jahr Tausende Zuschauer die Straßen. An den Scheidplätzen, wo die Bauern ihre Tiere nach dem Sommer auf der Alpe entgegennehmen, wird gefeiert. Es gibt Festzelte, Blasmusik, Krämermärkte. Normalerweise. Doch diesen Herbst ist alles anders. Wegen der Corona-Pandemie sind die Termine und auch die Routen, die das Vieh traditionell nimmt, geändert worden, um keine Zuschauer anzulocken. Für die Bauern hat das sogar Vorteile. Sie können ihr Vieh ganz stressfrei von den Alphirten übernehmen.

Feierlicher Saison-Abschluss fehlt

Doch vielen Hirten fehle dieser feierliche Abschluss, sagt Michael Honisch, der Geschäftsführer des Alpwirtschaftlichen Vereins im Allgäu. Für sie sei die Saison kein "Zuckerschlecken" und die Feste zum Abschluss auch eine Art der Wertschätzung und des Dankes. Insgesamt sei es aber ein sehr guter Alpsommer gewesen, so Honisch. Es gab keine Blitzeinschläge und auch keine extremen Regenfälle, so dass Muren abgegangen wären. Von den 30.000 Tieren auf den Alpen seien nur 29 verunglückt. Das sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass es genügend Futter auf den Weiden gegeben habe. So mussten sich die Tiere nicht in extremem Gelände auf Futtersuche machen.