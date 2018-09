Viehmarkt in Buching - Rinder zu Verkaufen

In Buching findet heute ab 9.30 Uhr der traditionelle Viehmarkt statt. 30 trächtige Schumpen (Jungrinder) stehen zum Verkauf. Den Sommer haben sie auf den Alpen im Ostallgäu verbracht. Alle dreißig Schumpen sind prächtig geschmückt – seit sechs Uhr in der Früh bekommen sie ihre kunstvollen Kränze auf den Kopf. Um halb zehn folgt der Segen des Pfarrers und dann ziehen die Tiere begleitet von Musik, den Vorreitern und einem sechsspännigen Pferdewagen zum Festplatz.

Auf dem Viehmarkt wird gehandelt wie im Mittelalter

Gehandelt wird immer noch wie früher ohne schriftlichen Vertrag, ein Handschlag besiegelt den Handel. Der Viehmarkt in Buching ist einzigartig im Allgäu und zieht jedes Jahr wieder viele Besucher an. Wer keinen Bedarf an einem Rindvieh hat, wird vielleicht auf dem gleichzeitig stattfindenden Krämermarkt fündig oder geht gleich ins Festzelt.