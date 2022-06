Viechtach: Sechs Jugendliche verhindern möglichen Waldbrand

In Viechtach haben sechs Jugendliche einen möglichen Waldbrand verhindert. Sie waren am Sonntagnachmittag auf einer Klippe beim Höllensteinsee nahe Viechtach im Landkreis Regen, als sie einen Brand auf einer Fläche von etwa vier Quadratmetern Gestrüpp bemerkten.

Polizei: "vorbildlicher" Einsatz der Jugendlichen

Die 14 bis 16 Jahre alten Buben erkannten die Gefahr: Drei versuchten die Brandstelle mit Wasser aus Eimern zu löschen, die drei anderen verständigten die Feuerwehr und lotsten die Einsatzkräfte zur Brandstelle. Die Feuerwehr musste vom Wasser aus mit einem Boot löschen, weil die Zufahrt zum Ufer nicht zugänglich war. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, so die Polizei am Montag.

Neben Selbstentzündung könnten auch achtlos weggeworfene Zigarettenkippen oder Glasscherben in Frage kommen. Die Polizei lobte den "vorbildlichen und couragierten" Einsatz der Jugendlichen. Die Beamten weisen in diesem Zusammenhang auf die aktuell bestehende Waldbrandgefahr in Bayern hin.