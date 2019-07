Videoüberwachung am Kö: Augsburger Polizei zieht positive Bilanz

Weniger Kriminalität dank Kameras? Diese Rechnung geht am Königsplatz in Augsburg nicht auf. Seit dem 20. Dezember 2018 überwacht die Polizei das Umsteigedreieck von Bus und Tram sowie den angrenzenden Park mit Kameras. Das Ergebnis: Es wurden mehr Vergehen registriert als im Vorjahreszeitraum. Von Januar bis Juni 2018 verzeichnete die Polizei in dem Bereich 118 Delikte; im vergangenen halben Jahr waren es 183. In den meisten Fällen handelte es sich um Vergehen in Zusammenhang mit Drogen, um Körperverletzung, Beleidigungen oder Diebstahl.

Dank Videoüberwachung: mehr Straftaten aufgedeckt

Christian Mergel vom Polizeipräsidium Schwaben Nord ist trotzdem zufrieden und spricht von einer "positiven Halbjahresbilanz". Dank der Videoüberwachung wurden auch Straftaten entdeckt, von denen die Beamten sonst nichts mitbekommen hätten. Oder, wie es die Polizei ausdrückt: Das Dunkelfeld wurde ein Stück weit aufgehellt und die „Kriminalitätswirklichkeit“ wird jetzt besser abgebildet.

Videos als Beweismittel

Die Beamten hätten zwar nun mehr Arbeit, aber das rentiere sich. Denn, so die Polizei: Jedes Opfer hat einen Anspruch darauf, dass ein Täter ermittelt wird. Insgesamt 52 Videos wurden bisher gesichert und an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Die Aufnahmen seien "objektive Beweismittel".

Kameras sollen abschrecken

Zentrales Ziel der Videoüberwachung ist die Prävention: Die Polizei ist davon überzeugt, dass potenzielle Straftäter von den Kameras abgeschreckt werden und es erst gar nicht zu einem Vergehen kommt. Neben der Videoüberwachung hat die Polizei zudem ihre Präsenz vor Ort erhöht und führt regelmäßig Personenkontrollen durch.