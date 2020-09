Videos sollen Senioren in Corona-Zeiten aufmuntern

Corona-Pandemie: Aktuelle Informationen zur Lage in Unterfranken finden Sie hier.

Gabi Gröschel zieht sich extra ihre Tracht an. Dann stellt sie eine Vase mit einem frisch gepflückten Blumenstrauß auf ihren Wohnzimmertisch. Anschließend setzt sie sich auf das Sofa und sucht in einem Taschenbuch einen passenden Text heraus. Mit ihrem Handy will sie ein kurzes Video aufnehmen. Gabi Gröschel wohnt im unterfränkischen Mühlbach, einem Ortsteil von Bad Neustadt. Ihre 15-jährige Enkelin Elena hilft ihr beim Filmen mit dem Smartphone. "Am besten setzt Du Dich noch bisschen in die Mitte", bittet Elena ihre Oma, während sie den Bildausschnitt im Display kontrolliert. Der Videoclip soll schon bald Seniorinnen und Senioren in Pflegeheimen aufmuntern.