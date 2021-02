Videokonferenz mit Bundeskanzlerin: Reaktionen aus der Oberpfalz

Chamer Landrat: Einsatz für tschechische Grenzpendler

Der Chamer Landrat Franz Löffler (CSU) berichtete im Anschluss an die Konferenz, dass auch darüber gesprochen wurde, dass die Landratsämter für tschechische Grenzpendler in bestimmten Fällen noch einmal die Systemrelevanz prüfen und in berechtigten Einzelfällen weitere Erlaubnisscheine genehmigen können. Denn es könne nicht sein, so Löffler, dass man betroffene Firmen, die nicht im Gesundheits- oder Lebensmittelbereich tätig sind, aber in bestimmten Lieferketten stecken und Verträge erfüllen müssen, "an die Wand fährt", weil man es mit der Systemrelevanz "übertreibt". Dabei gehe es aber um Einzelfälle, die jeder Landkreis sehr verantwortlich entscheiden werde.

Europäische Strategie gegen Corona in Fokus nehmen

Auch über eventuelle Ausgleichszahlungen an betroffene Firmen müsse man in den nächsten Wochen unter Umständen sprechen, so Löffler. Das Beispiel Tschechiens zeige, dass "wir eine europäische Pandemiebekämpfungs-Strategie brauchen" und auch "stärker in den Fokus nehmen müssen." Hätte man eine solche Strategie, dann "wäre es nie soweit gekommen", dass die Inzidenzen zwischen Tschechien und Deutschland jetzt so extrem auseinanderklaffen.

Grenzlandkreise nicht vergessen

Besprochen worden sei auf der Konferenz auch, dass die Grenzlandkreise beim Thema Lockerungen nicht hinten runterfallen dürfen. Es könne nicht sein, dass in nächster Zeit "das halbe Land wieder öffnet", aber die Grenzlandkreise wegen der höheren Inzidenzen nicht. Man werde sich dafür jetzt Lösungsvorschläge überlegen, zum Beispiel eine verstärkte Teststrategie und noch intensivere Hygienekonzepte.