vor 27 Minuten

Videokamera zeichnet Bagger-Diebstahl auf

Am helllichten Tag haben in Obertraubling im Kreis Regensburg Unbekannte Baufahrzeuge im Wert von mehr als 100.000 Euro gestohlen. Einer der Diebe fuhr mit dem Bagger direkt an einer Überwachungskamera vorbei. Einen Link zum Video finden sie hier.