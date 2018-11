Video-Reisezentrum Kulmbach: Bahntickets per Webcam

Am Kulmbacher Bahnhof gibt es ab sofort wieder eine persönliche Reiseberatung inklusive Fahrkartenverkauf. Allerdings sitzt der Bahnbeamte nicht in Kulmbach, sondern in Schweinfurt. Das sogenannte Video-Reisezentrum wurde heute von Kulmbachs Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU) offiziell in Betrieb genommen.

Fahrkarten per Webcam am Bahnhof Kulmbach

Fahrgäste können sich am Video-Reisezentrum per Knopfdruck mit einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn verbinden und per Webcam, Mikrofon und Lautsprecher Fragen stellen und Auskünfte erhalten. Service und Angebot entsprechen laut Bahn nahezu dem eines herkömmlichen Reisezentrums. Fahrkarten, Reservierungen und BahnCards werden direkt am Automaten erstellt. Bezahlen können Kunden mit Bargeld, EC-Karte oder Kreditkarte.

Video-Reisezentrum bereits in Hof

Das digitale Reisezentrum ist Teil der Qualitätsoffensive "Zukunft Bahn" der Deutschen Bahn. Damit will das Unternehmen den Service für ihre Kunden verbessern. Anfang des Jahres war auch am Bahnhof in Hof ein Video-Reisezentrum eröffnet worden.