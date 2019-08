vor 25 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Video: Raublinger Stier spaziert durch Baumarkt

In einem Baumarkt in Raubling bei Rosenheim ist plötzlich ein Stier aufgetaucht. Er trottete erstmal in die Grillabteilung. Schäden gab es keine. Ein Mitarbeiter hat den Ausflug auf Video festgehalten.